Çanakkale'de Şanlıurfa'yı Temsil Edecekler

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü münasebetiyle Çanakkale’de düzenlenecek anma etkinliklerine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ilimizi temsilen katılacak beş öğrenci ve bir görevli personeli makamında kabul etti.İçişleri Bakanlığı organizasyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilen Biz Anadoluyuz Projesi İl Koordinatörü Abdülkadir Aykut ile Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri Berat Doğrul, Mehmet Suna, Mehmet Karataş ile İsmet Paşa Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri Muhammed Dipçi ve Mehmet Ali Terzi’yi makamında kabul eden Vali Erin, Çanakkale’ye Türkiye’nin tüm illerinden öğrenciler geleceğini belirterek, “Orada hem ülkemizi bize armağan eden ecdadımızın kahramanlık destanı yazdığı topraklara ayak basacak hem de bugüne kadar tanımadığınız çok sayıda insanla tanışacaksınız. Onlara ilimizi en güzel şekilde anlatın ve kuracağınız dostluklarınızı devam ettirin. Onları da Şanlıurfa’ya davet edin” diyerek, Çanakkale’ye gidecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Biz Anadoluyuz Projesinden sorumlu Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ve organizasyona katkı sunan Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz’ı da ziyaret eden Şanlıurfa temsilcisi öğrenciler, 16 – 20 Mart 2018 tarihleri arasında Çanakkale Valiliği tarafından misafir edilecekler.