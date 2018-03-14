Demirkol Düğmeye Bastı,Proje Başlatıldı!

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, okuma seferberliği kapsamında Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Annemle Okuyorum isimli proje kapsamında öğrencilerin, anneleriyle birlikte kitap okumalarını sağlayan projenin ilk gününde öğrenci ve velileriyle bir araya gelen Başkan Demirkol, “Annemle Okuyorum adında bir kampanya başlattık” dedi.

Gençlerin eğitimine önem veren ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapan, 2014 yılından bugüne açılan okuma yazma kurslarıyla da kadınların okuma öğrenmeleri konusunda çalışmalar yürüten Başkan Fevzi Demirkol, okuma konusunda yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Annemle Okuyorum adıyla başlatılan proje, ilçe genelindeki 6’ncı sınıf öğrencileri ve velilerini kapsamıyor. Haliliye Belediyesi tarafından bastırılan Siyer-i Nebi Kitabının okunacağı projede, kitap sonunda ödüllü deneme sınavı düzenlenecek ve bu sınavda başarılar olan öğrenci ve annelerine çeşitli ödüller verilecek. Projenin ilk gününde ise Şanlıurfa, Mehmet Saçlı, Hüsnü Özyeğin ve Göbeklitepe ortaokulu öğrencileri, anneleriyle birlikte Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezine getirildi.

Başkan Fevzi Demirkol da, beraberinde Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve meclisin Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin ile öğrenci ve annelerini ziyaret etti. Burada öğrenci ve annelerine, proje kapsamındaki Siyer-i Nebi Kitabını dağıtan Başkan Demirkol ve Meclis Üyesi Keskin, daha sonra öğrenci ve anneleriyle birlikte kitap okudu. Projeye ilişkin açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi:

“Kadın destek merkezlerimizde çeşitli meslek edinme kurslarımız devam etmektedir. Haliliye Belediyesi olarak okumanın, geleceğimizin toplumunun inşasında çok önemli olacağının bilincinde olarak gençlerimizde, kadınlarımızın da bir aile ortamında okumalarını sağlamak amacıyla Annemle Okuyorum adında bir kampanya başlattık. Anneler ve çocukları, örnek insan, alemleri şereflendiren Peygamber Efendimizin hayatını anlatan Siyer-i Nebi Kitabını birlikte okuyacaklar. Sonunda bu hususta yarışmalar yapacağız. Bu yarışmalar sonunda da, çeşitli ödüllerimiz hem annelere hem de çocuklarına olacaktır. Bu gün katılan tüm kadınlara ve tüm çocuklara teşekkür ediyorum. Eğitim Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Keskin ile çocuklarımızı ve annelerini ziyaret ettik.”

Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından merkezden ayrıldı.