Urfa Yurtlarında İstiklal Marşı'nın Yıl Dönümü Kutlandı

Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97. Yıldönümü kutlamasında ‘Mehmet Akif ve Gençlik’ teması çerçevesinde anma programı gerçekleştirildi.KYK Hacer Ana Yurt Müdürlüğü Konferans Salonunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Haliliye Yurt Müdürlüğündeki programda açılış konuşması yapan KYK Şanlıurfa İl Müdürü Mahmut Bağmacı milli şurayı ayakta tutabilmek için genç nesillerin iyi yetiştirilebilmesini belirterek; istiklal Marşı’nın kısaca yazılış hikâyesini anlattı.Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mahmut Öztürk’ün Hacer Ana Yurt Müdürlüğü ve Harran Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin katılımı ile Harran Üniversitesi eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Sami Çetin’in söyleşileriyle programlar sona erdi.Prgram sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.