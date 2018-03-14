​Ünlü Fizikçi Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking'in ölümünü aile sözcüsü duyurdu.Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" ifadesini kullandı.'Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere' adlı kitabıyla dünya çapında büyük ses getiren Nobel ödüllü İngiliz fizikçi, uzay bilimi, kara delikler ve kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu. 1988'de yayımlanan bilim kitabında, büyük patlama (Big Bang), kara delikler, ışık konikleri, superstring kuramı kavramlarını açıklamıştı. Kitap 10 milyondan fazla sattı.Hawking, Albert Einstein ve Sir Isaac Newton gibi fiziğin diğer dev isimleriyle kıyaslandı.DOKTORLAR İKİ YIL ÖMRÜ KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ1963'te tedavisi olmayan motor nöron (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığında doktorlar yalnızca iki yıl ömrü kaldığını söyledi ancak Hawking 76 yaşına kadar çalışmalarına devam edip birçok teoriye, kitaba imza attı.'İNSANLIĞIN DÜNYAYI TERK ETMESİ LAZIM'Son olarak geçen yıl yaz mevsiminde Norveç’teki bir festivalde konuşan bilim adamı, “İnsanlığın Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum” demişti.Hawking’e göre uzay programlarında öncü olan ülkeler astronotlarını 2020 yılına kadar yeniden Ay'a göndermeli. İklim değişikliği gibi sorunlardan ancak başka dünyaların keşfiyle kurtulunabileceğini belirten İngiliz bilim adamı, önümüzdeki 10 yıl içinde Mars'a gidilmesi, 30 yıl içinde de Ay'a bir uzay üssü kurulması için çağrı yapmıştı.Hawking sözlerini, "En iyisini umuyorum. Başka çaremiz yok" diyerek sonlandırmıştı.