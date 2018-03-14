​Keklik Envanter Çalışmalarına Başlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Keklik Severler Derneği ile toplantı düzenledi.2018 yılında yapılacak olan Keklik Envanter Çalışmaları hakkında keklik Severler Derneği ile toplantı yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdürlüğü, toplantıda envanter yönetimi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yaptılar.