​Keklik Envanter Çalışmalarına Başlandı

2018 yılında yapılacak olan Keklik Envanter Çalışmaları hakkında keklik Severler Derneği ile toplantı yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdürlüğü, toplantıda envanter yönetimi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yaptılar.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|B
|Av
|Puan
|1
|Beşiktaş
|34
|23
|3
|8
|+43
|77
|2
|Medipol Başakşehir
|34
|21
|3
|10
|+35
|73
|3
|Fenerbahçe
|34
|18
|6
|10
|+28
|64
|4
|Galatasaray
|34
|20
|10
|4
|+25
|64
|5
|Antalyaspor
|34
|17
|10
|7
|+7
|58
|6
|Trabzonspor
|34
|14
|11
|9
|+5
|51
|7
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|14
|6
|+4
|48
|8
|Gençlerbirliği
|34
|12
|12
|10
|-1
|46
|9
|Atiker Konyaspor
|34
|11
|13
|10
|-5
|43
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|15
|7
|-4
|43
|11
|Karabükspor
|34
|12
|15
|7
|-10
|43
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|12
|18
|4
|-11
|40
|13
|Osmanlıspor FK
|34
|9
|14
|11
|-8
|38
|14
|Bursaspor
|34
|11
|18
|5
|-24
|38
|15
|Kayserispor
|34
|10
|16
|8
|-11
|38
|16
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|18
|6
|-9
|36
|17
|Gaziantepspor
|34
|7
|22
|5
|-35
|26
|18
|Adanaspor
|34
|6
|21
|7
|-29
|25
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