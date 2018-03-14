Urfalı'da Aralarındaydı,Bu işin peşini bırakmayacağım

Özel jetin kaptan pilotu Melike Kuvvet’in ablası İlknur Kuvvet Çelik, kardeşinin TSK’da yüzbaşı rütbesiyle helikopter pilotluğu yaparken FETÖ’nün kumpasına maruz kaldığını ancak hukuk mücadelesini kazandığını söyledi.Abla İlknur Kuvvet, düşen uçakla ilgili vahim bir iddiada bulundu:Melike bir hafta önce Konya’ya geldiğinde bana ‘Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris’e giderken, iki kez de Trabzon’a giderken’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım"Düşen jette bulunan İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen jette hayatını kaybetmişti.(Vatan)