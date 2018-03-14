Artık Telafisi Yok,“Hakemler dikkatli olmalı”

Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, dün 3-0 galip geldiğimiz Silivrispor maçını değerlendirdi. Silivrispor ile zorlu bir mücadele yaptıklarını vurgulayan Küçük, “Rakibimiz düşme hattının en son sırasında yer alıyordu ve bu maç onlar için bir nevi kurtuluş maçı gibi görünüyordu. O yüzden zorlu bir maçı galibiyetle geride bıraktık. Rakiplerimizin bu hafta yaşamış olduğu puan kayıplarıyla tekrardan şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladığımız için mutluyuz” dedi.Küçük, ligde 8 hafta kaldığını da anımsatarak, “Kalan maçlarımızın artık hepsi zor, hepsi final havasında geçmeli. Bu yüzden hem içeride oynayacağımız hem de dışarıda oynayacağımız maçlar çok zorlu geçecek. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubumuz bu zorluğun bilincindeler. Hocalarımız bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar. Her geçen hafta maçların zorluk derecesi daha yüksek olacak. Bu hafta Bandırmaspor ile oynayacağız, ligin üst sıralarında yer alan Bandırmaspor’un da halen şampiyonluk umutları var. Çok zor bir maç olacak. Artık bu haftalar kırılma maçları diyebiliriz bu yüzden kaybetmemek gerekiyor. Bizde takımımıza bu konuda güveniyoruz. Bandırmaspor ile çok zor bir maç olacak ama inşallah oradan bir galibiyetle dönersek büyük bir avantaj yakalayabiliriz” diye ifade etti.“Artık telafisi olmayan haftalara girmiş bulunmaktayız. Bu yüzden onların vereceği bir karar, çalacağı bir düdük bir şehrin, bir takımın kaderini iyi veya kötü etkileyebilir. Bu nedenle bu kritik haftalara girdiğimiz dönemlerde hakem arkadaşlarımızın ve Merkez Hakem Kurulunun çok dikkatli davranarak yerinde atamalar yapılmasını bekliyoruz. Altay geçen hafta penaltı ile beraberliği yakaladı. Bu hafta da penaltı golüyle önce öne geçti ama sonra Kırklarelispor beraberliği yakaladı. Özellikle Kırklarelispor maçında verilen penaltının çok manidar ve düşündürücü olduğunu zannediyorum. İzlemeyen kişiler varsa bunu izlediklerinde ne demek istediğimiz anlayacaklardır. Görüntüleri sosyal medyada var, Altaylı oyuncular bile penaltı için bir itirazda bulunmadılar. Bu tip pozisyonların çok yaşanmamasını istiyorum. Son haftalarda bu yanlış kararların verilmesini istemiyoruz. Hakemlerin bu konuda geride planda kaldığı, futbolun ve adaletin daha ön plana çıktığı bir lig istiyoruz.”