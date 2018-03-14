Urfalı Kazandı,Ağaoğlu Kaybetti! 40 Bin Tl...

İş adamı Ali Ağaoğlu daha önce kendisine ait sitedeki saldırıyla ilgili olarak açılan davada 40 bin lira ceza aldı. Ağaoğlu 480 gün cezanın karşılığı olarak 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı davada Ağaoğlu’nun karşı dava açtığı Müslüm Erçetin ise beraat etti. Ağaoğlu Erçetin’in kendisine saldırdığını iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu.konuşan Erçetin “Tabii ki Ali Ağaoğlu’nun ceza alması sevindirici. Benim ceza almamam da benim açımdan sevindirici. Ancak verilen ceza para cezası ve Ali Ağaoğlu için bu miktar çok da caydırıcı bir miktar değil. Bu kişi herkesin gözünün önündeki bir insan. Yaptığı harekete göre ceza alsa daha iyi olurdu tabii ki. Hapis cezası alması gerekiyordu ancak para cezasıyla geçiştirildi. Zaten kendisi hâlâ sitedekileri tehdit etmeye de devam ediyor. Devam eden birçok dava var.” dedi.Ali Ağaoğlu tarafından mühür vurulan dernekleri için de konuşan Erçetin, hukuk mücadelesi vermelerine rağmen derneklerinin kapatıldığını da ekledi.Ağaoğlu, 2015’in Nisan ayında aidat toplantısı yapılan My World Europe Site Sakinleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyelerini toplantı sırasında 40 korumasıyla birlikte tehdit etmiş ve tehditler savurmuştu. Ağaoğlu Şanlıurfalı Avukat ve Dernek Başkanı Müslüm Erçetin’eşeklinde küfürler etmişti.