Kritik Hamle,Müdür Görevden Alındı!

İddialara göre, yerel tohum buluşmaları toplantısında Nevzat Birişik'in bu buluşmaları eleştirerek, tohum araştırma enstitülerinde bir çok tohum hattının bulunduğunu söylüyor. Bunun üzerine Bakan Fakıbaba'nın 'ne hattından bahsediyorsun, dolmuş hattından mı bahsediyorsun' diye karşılık verdiği ifade ediliyor.

Genel Müdürün ise "tohum hattı" tabirinin araştırma enstütülerinde rutin bir kavram olduğunu, bunun "Kamyon Hattı" olamayacağını ifade ettiği ancak Bakanın Birişik'i görevden alarak Özel Kalem Müdürlüğündeki kızak göreve atadığı belirtiliyor.

Bakan fakıbaba daha önce bir çok üst düzey yöneticiyi görevden alarak, özel kalem müdürlüğündeki kızak görevlere çekmişti.

Görevde alınan Genel Müdür Nevzat Birişik

KAYNAK: memurlar.net