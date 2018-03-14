Urfa'da Markete Saldırmışlardı,Yakalandılar!

Şanlıurfa'da markete molotofla saldırı olayının 2 şüphelisi 3 yıl sonra yakayı ele verdi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik ortak çalışma yapıldı.28/02/2015 günü İlimiz Eyyübiye ilçesi Süleyman Şah caddesi üzerinde bulunan marketin molotof atılması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs titiz çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı,PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün ülkemizde yapmayı planladığı eylemlerin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda PKK terör örgütü üyesi Suriye uyruklu bir şahıs ve sosyal medya üzerinden propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan bir şahıs yakalandı.Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3 ü tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir.