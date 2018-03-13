Suriyelilerle İlgili Yanlış Bildiklerimiz!

Meclis İnsan Hakları İzleme Komisyonu’nun Mülteci Hakları Alt Komisyonu bir yıllık çalışmasının ardından açıkladığı “TBMM Göç ve Uyum Raporu”nda, mültecilerle ilgili önyargılara dikkat çekildi: Türkiye’de yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri seçimlerde asla oy kullanamaz.“Göç Ve Uyum Raporu” başlıklı 300 sayfalık raporda, hukuki düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların yanı sıra kamplardaki incelemelerin sonuçları da yer alıyor.Bianet'e göre, Raporun “Suriyeli Mültecilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” şeklindeki alt başlığında, altı “doğru bilinen yanlış” iddia sıralandı ve uygulamaların doğrusu anlatıldı: “Sığınmacılarla ilgili hemen hemen her gün sosyal medyada, televizyonlarda ve gazetelerde, kamuoyunu yanıltan asılsız içeriklerde haberler çıkıyor.”Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor.Suriyeli öğrenciler için özel bir düzenleme yok. Suriyeli öğrenciler, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi “Türkiye Burslarının”, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının veya yatay geçişin gereklerini sağlamadan üniversitelere giremezler.Suriyeli öğrencilerin “tamamına” devlet bütçesinden karşılıksız burs veriliyor.Sadece Yurt Dışı Türkler Başkanlığına “Türkiye Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta olmak üzere belirli kriterleri karşılayan diğer ülkelerden gelen öğrencilerde olduğu gibi sınırlı sayıdaki Suriyeli öğrenciye burs verilmektedir.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan sosyal konutlar Suriyelilere bedava veriliyor.TOKİ’den sosyal konut alabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Suriyeliler vatandaş olmadıkları için TOKİ’den bedava değil parayla bile sosyal konut alamazlar.: Suriyeliler araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemiyor.Türkiye’den araç satın alan veya kendi aracını Türkiye’ye getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak Türkiye’den plaka almak zorundadır. Ayrıca bu araçları için motorlu taşıtlar vergisi ödemekle, sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler.Suriyeliler seçimlerde oy kullanıyor.: Türkiye’de yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri seçimlerde asla oy kullanamaz. Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.Suriyelilere maaş bağlanıyor.Suriyelilere maaş bağlanılması söz konusu değil. Belli şartları taşıyan tüm sığınmacılara Avrupa Birliği (AB) katkısı ile finanse edilen bütçeden aylık 120 TL yardım yapılmaktadır. “Bakıma muhtaç engelli, yetim, öksüz” çocuğu bulunan ve kadınlar tarafından geçimi sağlanan (çalışma çağında erkek olmayan) aileler bu yardımdan yararlandırılmaktadır. Kasım 2016’da başlayan Sosyal uyum yardımı ile temel insani ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.