Urfa'da Konuşuldu,Bu Hepimizin Sonu Olur!

22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Harran Üniversitesinde, "Suyun Önemi ve Tasarruflu Kullanılması" anlatıldı.DSİ Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında Su Elçileri tarafından Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küçük Amfi Salonunda düzenlenen programa; Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Şanlıurfa Teknokent Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, Su Elçileri Projeleri Koordinatörü Özgür Aydıncak, Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Programın açılış konuşmasında, suyun dünyamız için çok önemli bir kaynak olduğuna değinen Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık; “Bu sebeple suyu tasarruflu kullanma ile ilgili ciddi projeler geliştirmek lazım. Teşvik edici eğitimler yaparak ciddi bir farkındalık oluşturulmalı. Üniversite olarak bu projenin çıktılarından faydalanacağız ve bundan sonraki projelerde katılımcı olarak destek vereceğiz. DSİ Genel Müdürlüğünü bu projesinden dolayı tebrik eder, katılımcılara faydalı olmasını temenni ederim” dedi.Etkinlik, Su Elçileri Koordinatörü Özgür Aydıncak’ın suyun önemi ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili yapmış oldukları projeler hakkında verdiği bilgilerle devam etti.Yaklaşık olarak bir saat süren program, salonda bulunanların “Su Elçileriyiz, Suyun Bekçileriyiz” sloganını bir ağızdan seslendirmesiyle son buldu.