Urfa Milletvekili Devreye Girdi,Urfa'ya Geliyorlar!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek organizasyonun Şanlıurfa halkı ile buluşması için yoğun emek harcayan Yılmaztekin'in protokol konuşması yaparak da destek vereceği etkinlikte; dizinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu ve dizi danışmanı Orhan Osmanoğlu, dizi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Duygu Gürcan da halk ile sohbet etme imkanı bulacak.Vefatının 100. yılı sebebiyle Sultan Abdülhamid Han’ın hatırasını yaşatmak ve daha geniş kitlelere anlatmak amacıyla söyleşi, şiir ve kitap hediyesi gibi kültürel buluşmaların yer alacağı organizasyon, 15 Mart Perşembe günü saat: 20.00’de Esentepe Urfa Cıty AVM’deki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.Sultan Abdülhamid’in hayatı, misyonu, hizmetleri ve mücadelesinin dizinin senaristleri ve danışmanları tarafından anlatılacağı etkinliğin halk tarafından merakla ve sabırsızlıkla beklendiği bildiriliyor.Konuya ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin; "Şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacağı kesin olan bu organizasyonun, cennet mekan Abdülhamit Han'ın özellikle gençler tarafından daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.Bütün Şanlıurfa'lıları bu organizasyona davet eden Yılmaztekin, keyifli bir akşam geçirmeyi umut ettiğini belirtti.