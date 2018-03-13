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Bu haber 13 Mart 2018 23:39:01 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Güzel Haber,Açılıyor!

En yakın il olarak Adana’da bulunan, ileri aşamadaki şeker hastalarının tedavisine yönelik hizmet veren Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi, bölgede ilk defa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde açılıyor.

Urfa İçin Güzel Haber,Açılıyor!

En yakın il olarak Adana’da bulunan, ileri aşamadaki şeker hastalarının tedavisine yönelik hizmet veren Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi, bölgede ilk defa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde açılıyor.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AK Parti milletvekili Mahmut Kaçar, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret ederek hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile beraber ilk olarak hastane için yapılacak olan cami ve misafirhane alanını gezen Mahmut Kaçar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ramazan Taşaltın’dan konuyla ilgili bilgiler aldı.
Heyet daha sonra Haliliye Belediyesi tarafından hasta yakınları için yapılan misafirhanede kalan hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.


MÜJDEYİ VEKİL KAÇAR VERDİ
Mahmut Kaçar ve beraberindeki heyet daha sonra hastanede faaliyette giren PET-CT cihazını gezdi. Mahmut Kaçar burada basına yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da geçen ay hizmete açılan PET-CT cihazı ile aylık 250 kişinin, aileleri ile beraber binin üzerinde hastanın dışarıya sevki önlenmiş olduğuna dikkat çekerek; “Tedavi artık hastalarımızın ayağına geldi. Bu ayın sonuna doğru hastanemizde Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi hizmete açılacaktır. Özellikle ileri aşamadaki şeker hastalarının tedavisinde kullanılan bu merkez, bölgemizde sadece Adana'da vardır. Diyarbakır, Gaziantep ve bölgenin bütün illeri bu tedavi için Adana'ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ayın sonunda hizmete girecek olan bu merkez ile artık bölgeden de hasta alabilecek hale gelecektir İnşallah. Harran Üniversitesi Hastanemizi bölgemizin tedavi merkezi haline dönüştüreceğiz. Üniversitemizde fedakârca görev yapan bir kadro var. Rektörümüz başta olmak üzere, başhekimimiz ve sağlık alanında çalışan tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.


“DIŞARIYA SEVKİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”
Vekilin hastane için yaptıkları çalışmalara teşekkür eden Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, “Rektörümüzün desteğiyle Hastanemiz belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonra daha iyi hizmetler yapacağız. Hastane olarak, Urfa'dan dışarıya sevki ortadan kaldıracağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Personel sıkıntımız var. Bunu da vekilimize ilettik.  Bize gerekli destekleri sağlayacaklarını belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 
“BÖLGENİN ÖNEMLİ SAĞLIĞI MERKEZİ”
Harran Tıp Hastanesinin, bölgenin önemli sağlığı merkezi haline geldiğine dikkat çeken Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hastaneye verdikleri büyük emeklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Milletvekili Mahmut Kaçar, Başhekim Emre Erkuş ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.
 
“HALK İÇİN VE HÂLIK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Yetersiz personel ile büyük işler yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Harran Üniversitesi Prof. Dr Ramazan Taşaltın, “Şu an çalışan personelimiz büyük performans sergiliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımız için Şanlıurfa için bu fedakârlıklarına devam etmelerini bekliyorum. Biz çalışacağız. Halk için ve Hâlık için çalışacağız.” diye konuştu.
Heyet daha sonra Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programına katılmak üzere hastaneden ayrıldı.
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