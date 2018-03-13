Urfa'da Kalp Krizi Geçirdi. Ambulansla Elazığ'a Gönderildi

Urfa’da korkunç iddia ortalığı karıştıracak. Geçtiğimiz Pazar gecesi saat 02 sularında muayene olmak için Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne gelen ve sıra beklediği vakit kalp krizi geçiren Şevket Altındağ isimli hastayı Elazığ’a sevk ettiler iddiası Urfa gündemine bomba gibi düştü.Kalp krizi geçirdiği sırada kalp masajı ile hayata döndürülen hasta, ardından pratisyen hekim eşliğinde ambulansla Elazığ’a sevk edildi.Urfa’daki diğer hastanelere veya daha yakın çevre illerde bulunan hastanelere değil de 4 saatlik mesafede bulunan Elazığ’a neden sevk edildiği konusunda şaşkınlık yaşayanlar, Urfa İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut’tan açıklama bekliyor.Hiçbir akla ve mantığa uymayan Elazığ’a sevk edilme konusunda Sağlık Müdüründen açıklama bekleyen Urfalılar; “Hipokrat yemininize ne oldu? Hastan neden başka hastanelere değil de Elazığ’a sevk ediliyor? Üstelik pratisyen hekim eşliğinde! Bunların cevabını bu işin sorumluları vermek zorunda” yorumunda bulundu.Kalp krizi geçiren hastanın ambulansla Elazığ’a götürüldüğü sırada yolda tekrardan kalp krizi geçirdiği ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoldaki en yakın özel hastaneye yatırmak zorunda kaldıkları bir diğer iddialar arasında.Kalp krizi geçirip Urfa’da görev yapan sağlık yetkililerin talimatlarıyla hastane hastane dolaştırdığı Şevket Altındağ’dan kötü haber bugün geldi. Şevket Altındağ sevk edildiği Elazığ’da hayatını kaybetti.Urfa’yı sağlık sektöründe ileriye taşıyacakları vaatleriyle yapılan çalışma ve atamalardan sonra sağlık konusunda diplere düşen Urfa’ya, daha ne kadar zarar verecekleri merak konusu haline geldi. Olaydan da anlaşılacağı üzere Urfa’da insan sağlığı bu kadar ucuz ve basit bir hal aldı.Geri dönüşü olmayan çözümler üreterek insanların canını tehlikeye atanların hesaplarının sorulması ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılması konusunda direnen Urfalılar, oldukça endişeli olmakla beraber devlet yetkililerinden yardım bekliyor.