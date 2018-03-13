Urfa Milletvekilinden Gözdağı!

Mecliste en fazla söz alan Şanlıurfa milletvekili olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Yılmaztekin, “Pratikte zaten uygulanmakta olan ittifakın, meşru bir zamanda yapılmasına imkân tanıması açısından Meclis çatısı altındaki veya dışındaki tüm siyasi partilerin desteklemesi gereken bir düzenleme olduğunu düşünüyorum” dedi.Milletvekili Av. Yılmaztekin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında şahsı adına söz alarak, düşüncelerini dile getirirken, “Bu tasarıyla, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yer alan yasakların kaldırılması suretiyle, siyasi partilerin milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmelerine olanak sağlamak gibi birçok değişiklik öngörülmektedir” dedi.Söz konusu teklifle, siyasi partilerin ittifaklarıyla ilgili olarak kılavuz niteliğinde temel bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Milletvekili Yılmaztekin, Genel Kurul üyelerine hitaben sürdürdüğü konuşmasında, şu ifadelere yer verdi;“ Malumunuz olduğu üzere, demokratik bir düzenin ihdası, hiçbir baskı, zorlama ve etkiye maruz kalmadan, halkın, hür iradesini sandığa yansıtarak yönetime katılmasına bağlıdır. Bunun için gerekli şartları oluşturmak ve güvenlik tedbirlerini almak devletin en temel vazifelerindendir. İşte bu teklifle, seçim bölgelerinin birleştirilmesine, birleştirilen seçim bölgeleri veya sandık bölgelerinde seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine Yüksek Seçim Kurulunca karar verilmesine imkân tanınmaktadır.”AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Yılmaztekin, söz konusu teklifte yer alan düzenlemelerin pratikte zaten uygulanmakta olduğuna dikkati çekerek, “Bu teklifin; Uygulamadaki bu ittifakın, meşru bir zeminde yapılmasına imkân tanıması açısından Meclis çatısı altındaki veya dışındaki tüm siyasi partilerin desteklemesi gereken bir düzenleme olduğunu düşünüyorum” dedi ve ekledi; ““Eğer diyorsanız ki ‘Ben ittifak yapmak istiyorum ama bunu halkımıza anlatamam. İttifak yapmak istediklerim sırtını terör örgütlerine dayıyor, şehitlerin akan kanlarının failleridir bunlar’ o zaman o sizin bileceğiniz bir iştir.”Konuşmasında, Türkiye'nin bekasının şer mahfillerince tehdit edildiği bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Av. Yılmaztekin, böyle bir dönemde birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmenin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını bildirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük bir başarı ve kararlılıkla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatına da dikkati çeken Yılmaztekin, adeta göz dağı verdiği konuşmasında, “Şu herkesçe bilinmeli ve akıldan hiç çıkartılmamalıdır ki Türkiye istiklaline ve istikbaline yöneltilecek her türlü tehdit ve saldırıya karşı koyacak güç ve kararlılıktadır hamdolsun” dedi.Yılmaztekin, “Bu millet ve bu devlet ; Afrin'i terörden arındırıp Menbic ve Tel Abyad için uygun zamanı beklerken Kıbrıs'ta bir oldu bittiye izin vermeyecek, ilk fırsatta Kandil ve diğer terör yuvalarını teröristlerin başına geçirecek, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ü de kendi kaderine terk etmeyecek azim, inanç ve mücadele kabiliyetine de sahiptir Allah'ın izniyle” diye konuştu.Teröre kucak açanlara da veryansın eden Milletvekili Yılmaztekin, “Kimisi çimento, iş makineleriyle teröristlere tüneller yaparak, kimisi terör örgütlerine tırlar dolusu silah ve mühimmat vererek, kimisi sivil toplum kuruluşları eliyle finansman sağlayarak yürüttüğümüz millî mücadeleyi akamete uğratmaya çalışırken onlara destek olan, mücadelemizi itibarsızlaştırmak için algı operasyonlarına başvuranlar çok açık ve net söylüyorum ki bu milletin vicdanında esfelisafilinde yerini almıştır” dedi.Av. Yılmaztekin, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, 15 Temmuz ruhunun hatırlatmasını da yaparak, “ Bu millet nasıl 15 Temmuz günü uçakla, tüfekle, tankla saldıran ‘FETÖ’ denen hainler güruhuna geçit vermemiş, onları yerle yeksan etmişse Suriye'de, Irak'ta da aynısını yapacak ve teröristlerin başını ezecek, buraları da asıl sahiplerine teslim edecektir inşallah” ifadelerine yer verdi.Konuşmasının sonunda cennetmekân Sultan Abdülhamit Han'ın mektubunun bir bölümünü okuyan Milletvekili Yılmaztekin, şöyle devam etti:"Helal etmiyorum." diyor Sultan Abdülhamit Han. "Beni lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanumanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de Sevgilinin, Muhammed (SAV)'in yolunda yürüdüğüm için beni bu hâle getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmiyorum." diyor. Bizler de helal etmiyoruz. Âlemibekaya irtihalinden yüz sene sonra Gazi Meclisin çatısı altında şimdi ben de aynı şekilde sesleniyorum: "İslam'ın sancaktarlığını yapıyor ve yapıyoruz." diye saldıranlara ve onlara destek olanlara hakkımızı helal etmiyoruz.”AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Yılmaztekin, yeni kanunun hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunarak, coşku dolu alkışlarla kürsüden indi.