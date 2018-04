Urfa’nın 2. Kurtuluş Bayramı 5 Mayısa Kimler Katılmak İster?

"2. Lig Beyaz Grup çok farklı ve çok ilginç bir grup, Neden mi ? Şampiyonluğa oynayan takım sayısı diğer gruba göre daha fazla ve daha iddialı takımlar bu grupta.Altay, Gümüşhane, Urfaspor, Bandırma, Sakarya, Bugsaş ve Hacettepe ile birlikte altı takım şampiyonluğa oynayınca grupta her hafta yeni senaryolar ortaya çıkıyor.Bu sezon 3.ligden bu lige gelen Altay sezon başı yaptığı transferler ve şampiyon hoca Cüneyt Biçer ile hep zirvede kaldı. Futbolcuların baskın çıktığı kulüpte Cüneyt hocanın gönderilmesin ardından bir sezonda aynı grupta 3. takımı çalıştıran İsmet Taşdemir takımın başına getirildi ve Altay hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Son iki sezondur 2. Lig kapısından dönen Gümüşhane, lige Levent Eriş ile başladı bu ligin üstünde futbolcular transfer ederek yola koyuldular ama Levent Eriş ardından Ahmet Yıldırım onun ardından 1 günlük Ziya Doğan ve en son Güvenç Kurtar da istifa etti ve yeniden dün Ziya Doğan ile anlaşıldı. Teknik direktör istikrarsızlığı ve komutan futbolcuların rütbe karmaşası Gümüşhane’yi şampiyonluk yolundan şimdiden geride bıraktı. Play Off olur mu olur ama ne olur çok zor olur.Yine Altay gibi bir alt ligden bu sezon 2.lige teşrif eden Sakaryaspor sezonu yükseliş yılı olarak adlandırsa da takımı şampiyon yapan Osman Özdemir ile yolları ayırdı. Sebep; Altay’daki gibi yine futbolcular yine hocayı ye-n-di.Engin Korukır gibi her gittiği takımda en fazla 10 hafta çalışan ve hiçbir başarısı olmayan bir hocayı takımın başına getirdiler. Engin hoca bu kadar uzun süre takımda kalabildi ise bunu komutan futbolculara borçlu çünkü geldiği günden itibaren hepsini yanına ve arkasına aldı. Maraş ve Nazilli mağlubiyetleri Sakarya’yı şampiyonluktan uzaklaştırdı şimdi hedef play off.Hacettepe ve Bugsaş ikisi de proje takımı Ankara’nın iki süper lig takımı Osmanlı ve Gençlerbirliği’nin pilot takımları şampiyon olsalar da olur olmasalar da hiç bir şey olmaz. Bugsaş takımı kalan haftalarda ki fikstür avantajını iyi kullanırsa şampiyonluğun sürpriz adayı olarak karşımıza çıkabilir.Bu sezon 1.ligden alt lige gelen Bandırmaspor 1. Ligden hocası Mustafa Uğur ile 2. Ligde sezona devam ettiler ama orada da işler yolunda gitmedi daha ligin 10. haftasında gönderilecek olan Mustafa Uğur Urfaspor deplasmanından aldığı galibiyetle Bandırma da ki macerasını biraz daha uzattı ama yine o da takımdan ayrıldı. 2 sezon önce Bandırmayı play off maçlarından 1. Lige çıkaran İsmail Ertekin takımın başına getirildi. Bu hafta oynayacakları Urfaspor maçı onlar için yine dönüm noktası olacak. Tarih tekerrürden ibarettir. Bandırma yine İsmail hoca ile paly off dan 1. Lige yeniden dönebilir.Urfaspor şike süreci, Mertcan olayı, transfer tahtası gibi saha dışı olaylardan uğraşmak ile birlikte ligde de mücadelesini devam ettirdi ve bunca olumsuzluklara rağmen potadan hiç çıkmadı. Kalan maçlarına bakacak olursak avantajlı gibi görünse de final maçlarını Altay dışında hiç birini alamadı. Bu hafta Bandırma deplasmanına kanatları kırık bir şekilde gidecek. Sağ kanatta İzzet Yıldırım Silivri maçında sakatlandı ,sol kanat Şaban Özel 4.sarı karttan cezalı duruma düştü.Taşyürek Ahmet hoca Bandırma maçına nasıl bir 11 ile çıkacak bilinmez ama stoper bölgesine dokunuşu bu hafta olumlu sonuç verdi. Talha Yazgan ben takımın 11 oyuncusuyum mesajını Silivri maçın da oynadığı futbolla hocasına gönderdi.Urfaspor; Bandırma, Bugsaş deplasman maçlarında ki ikisi de ilk 6 içinde ki takımlar en kötü beraberlik çıkarmalı, yenemiyorsan yenilme klasik söylemini yerine getirmeli. Pendik ve Zonguldak deplasmanları nasıl olursa öyle olsun mutlak galibiyet maçları bunları alamazsan zaten hiçbir şey olamazsın. İç sahada oynanacak olan Gümüşhane ve Hacettepe maçlarının ilk rauntları mağlubiyet ile sonuçlanmıştı. İki takım da ilk 6 içinde, hem ikili averaj hem de lig birinciliği bu iki takımı yenmekten geçiyor. Karşıyaka ve Maraş maçları zor olmamalı Karşıyaka düş-tü, Maraş ligde kalmayı garantiledi diyebiliriz.İlk altı içinde ki tüm takımların birbiriyle maçları var bu maçlarda rakiplerini egale eden şam-pi-yon olur.İstatistikler Altay ve Urfa’yı daha şanslı gösterse de Bugsaş’ın fikstür avantajı da göz ardı edilmemeli.Urfaspor yönetimi zor şartlarda da olsa takımı hep zirvede tuttular ama! bu haftadan itibaren antrenmanlar da deplasmanlarda maç öncesi ve maç sonrasında da teknik heyetin ve futbolcuların hep yanlarında olmalılar ayrıca ödenmeyen maç primleri varsa Bandırma maçı öncesi kaynak üretip futbolculara ödemeliler, zaten futbolcular şampiyonluğa kendi kariyerleri için şartlanmış durumdalar birkaç küçük dokunuşla bu iş zaferle sonuçlanacaktır.Belki de son maçta Altay üstün de ikili averaj ile şampiyonluk gelecek ama tüm bunların olması için kentin tüm dinamikleri Urfaspor’un yanında olmalılar. Dün akşam tüm spor programların da Urfasporlu yöneticiler ve futbolcular katılarak bu meşalenin ateşini yaktılar. Futbolda başarı şampiyonluk birlik beraberlikten geçer camia olmaktan geçer eğer bu son haftalar birlik beraberlik içinde geçerse Urfaspor taraftarları ve Urfalılar 11 Nisan’dan sonra Urfa'nın ikinci kurtuluşunu 5 Mayısta şölen ve şampiyonluk havasında kutlayacak ve camianın içinde yer alan herkes bundan payını alacak dışında kalanlar da ancak havasını alacak.Hadi bakalım kimler Urfa'nın ikinci kurtuluş şölenine ortak olacak.Herkese saygılar Murat Şahin Şahanoglu."