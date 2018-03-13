Urfalıları Da Dolandırmıştı. Sırra Kadem Bastı

Çiftlik Bank merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Farm Game Software isimli 100 bin Dolar sermayeli bir firmaya ait. Bu şirketin CEOsu ise Yazılım Uzmanı olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Mehmet Aydın.çeşitli spekülasyonların döndüğü Çiftlik Bank’a Urfa’nın önde gelen isimleri de üye olmuş ve bunu Urfa.com Haber Sitemizde “Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü” başlığıyla halka sunmuştuk.Dolandırıcılık yöntemlerinin başında geldiğini ve bu bataklığa sürüklenmemek gerektiğini ilettiğimiz haberimizin üzerinden çok geçmeden Çiftlik Bakn’ın gerçek yüzü ortaya çıktı.Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın’a ulaşamayan şirket görevlileri üyelere “Biz de sizin gibi kandırıldık. Başınız çaresine bakın” dedi.Binlerce kişiden aldığı para ile sırra kadem basan Mehmet Aydın’dan haber alınamıyor. Çiftlik Bank’a bütün birikimlerini yatıran üyeler mağdur durumda.Olaya Bakanlıklar el attıktan sonra ortadan kaybolan şirket CES’su Mehmet Aydın, binlerce mağdur insanın paralarını toplayıp ortadan kaybolmasıyla üyeler, Çiftlik Bank’ın Bursa’da üretim yapıldığı iddia edilen yeri bastı.Konuyla alakalı devlet yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, üyeler paralarını kaybettikleri ve geri ödeme alamayacakları için oldukça endişeliler.