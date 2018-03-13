Birkaç Fabrika Almayı Düşünüyoruz...

Bu haber 13 Mart 2018 00:21:25 Tarihinde eklenmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özelleştirmesi planlanan birkaç şeker fabrikasını Tarım Kredi Kooperatifleri ile almayı düşündüklerini söyledi.

Haber kanallarında yer alan açıklamalarında Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirme sürecini değerlendirirken, "Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz" dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Şubat ayı sonunda 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açtı ve ihalelerin Nisan ayında yapılacağını açıklamıştı.