Urfa'da Sevenleriyle Buluştular!

Moda, müzik, edebiyat, sahne ve sinema dünyasından ünlü ve sevilen isimleri ziyaretçileriyle bir araya getiren Şanlıurfa'da bir Avm, “Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında; Türk sinemasının ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit ile sunucu Özlem Yıldız’ı konuk etti.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit ve sabah programlarının başarılı sunucusu Özlem Yıldız’ı görmek içim saatler öncesinden beklemeye başlayan hayranları; alışveriş merkezinde yoğunluk oluşturdu.

“KADIN EĞİTİMİNİ ÖNEMSİYORUM”

Günümüzün toplumsal sorunlarına da dikkati çeken Hülya Koçyiğit, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Koçyiğit, şunları söyledi: “Acaba cinayetler günümüzde mi arttı, yoksa hep mi vardı? Bunu bilemiyorum. Ama dünyanın her yerinde ne yazık ki hemcinslerim şiddete uğruyor. Şiddetin azalması için de ön koşul eğitimdir. Aile içinde şiddet gören çocuğun güven duygusu kayboluyor ve o zaman hayatı bu şekilde anlamlandırıyor. Çocuğa ileriki hayatında şiddette başvurması normal geliyor. Bu nedenle kadının eğitimini çok önemsiyorum. Kadın ruhen sağlıklı olabilmeli ki sağlıklı bireyler yetiştirebilsin.”

İki ünlü, katılımcıların birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.