Urfalı Babayı Andı,”Kaç Kadeh Kırıldı”

18 yıllık sanat hayatında biriktirdiği şarkılardan derlediği repertuvarı ile Gaziantep Üniversitesi Mâvera KSM sahnesinde sevenleriyle buluşan Funda Arar, turnenin dördüncü konserinde de muhteşem performansıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Mardin, Batman ve Malatya’nın ardından ”Yoluma Düşe Şarkılar”ı Gaziantepliler ile buluşturan Funda Arar, alanı dolduran yüzlerce hayranını tam anlamıyla mest etti. Konser sırasında bir ara ayakkabısının topuğu yer döşemesine takılan Funda Arar, kendisine yardıma gelen ekip arkadaşına ”Hiç uğraşma, bu akşam çıplak ayakla şarkı söylemek nasip oldu bize.” diyerek sahnesinin ilk bölümüne çıplak ayakla devam etti.

Konserin ortalarına doğru Müslüm Gürses’le özdeşleşen ve 2015 yılında çıkarmış olduğu albümünde de yer verdiği ”Kaç Kadeh Kırıldı” isimli parçayı seslendiren Arar ”Bu şarkıyı ne zaman söylesem aklıma rahmetli Müslüm ağabey gelir. Çok büyük bir sanatçıydı. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun” diyerek merhum sanatçıyı anmayı da ihmal etmedi. Sahne sonrasında hayranları ile bol bol fotoğrafta çektiren Funda Arar, hayranları tarafından Antep usulü tatlı ikramıyla da diyet programına bir kaç saatlik bir ara vermek zorunda kaldı.

Gaziantep konseri sonrası turnenin ilk etabını tamamlayan başarılı sanatçı, Türkiye’yi karış karış gezmeye devam edecek. Funda Arar hız kesmeden Bursa, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve Konya, Eskişehir ve İzmir’de de konserler vererek ”Yoluma Düşen Şarkılar”ı müzikseverlerle buluşturacak.