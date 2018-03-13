Urfa'da Onlarca Kişi Tutuklandı!

Şanlıurfa’da DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik olarak başlatılan üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 82 şüpheliden 41’i tutuklandı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; DEAŞ kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış olup, 23 kişi de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı PKK/KCK kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklanmış, 9’u adli kontrol şartıyla 2’si de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır.FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 4’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 15’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3’ü de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştır.