Fakıbaba Net Konuştu,Bunu Yapmak Zorundayız!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin et ihtiyacından değilde, siyasi olarak et alımı yaptığını söyledi.Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünleri ithalatına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, "Süt ile ilgili olarak süt fazlalığımız var. İthalat olacak mı şu anda bilmiyorum. Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar" dedi.Fakıbaba şöyle konuştu: