​Urfa’da 17 Bin M²'lik Fabrikada Çıkan Yangın İşçileri Korkuttu

Ekiplerden alınan bilgilere göre Cuma Korak’a ait olan fabrikada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Atık yangını olduğunu bildiren ekipler, küçük bir kıvılcım ile bu tarz bir yangının kolayca meydana geleceğini söylediler.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|B
|Av
|Puan
|1
|Beşiktaş
|34
|23
|3
|8
|+43
|77
|2
|Medipol Başakşehir
|34
|21
|3
|10
|+35
|73
|3
|Fenerbahçe
|34
|18
|6
|10
|+28
|64
|4
|Galatasaray
|34
|20
|10
|4
|+25
|64
|5
|Antalyaspor
|34
|17
|10
|7
|+7
|58
|6
|Trabzonspor
|34
|14
|11
|9
|+5
|51
|7
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|14
|6
|+4
|48
|8
|Gençlerbirliği
|34
|12
|12
|10
|-1
|46
|9
|Atiker Konyaspor
|34
|11
|13
|10
|-5
|43
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|15
|7
|-4
|43
|11
|Karabükspor
|34
|12
|15
|7
|-10
|43
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|12
|18
|4
|-11
|40
|13
|Osmanlıspor FK
|34
|9
|14
|11
|-8
|38
|14
|Bursaspor
|34
|11
|18
|5
|-24
|38
|15
|Kayserispor
|34
|10
|16
|8
|-11
|38
|16
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|18
|6
|-9
|36
|17
|Gaziantepspor
|34
|7
|22
|5
|-35
|26
|18
|Adanaspor
|34
|6
|21
|7
|-29
|25
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