​Urfa’da 17 Bin M²'lik Fabrikada Çıkan Yangın İşçileri Korkuttu

Akçakale Yolu 10 kilometresinde meydana gelen iplik fabrika yangını itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Ekiplerden alınan bilgilere göre Cuma Korak’a ait olan fabrikada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.Atık yangını olduğunu bildiren ekipler, küçük bir kıvılcım ile bu tarz bir yangının kolayca meydana geleceğini söylediler.