Halfeti Ziraat Odası Başkanı Hasari Baysöz Bireik Tso'yu Ziyaret Etti

Yeni istihdam alanlarının kazandırılması için Ziraat Odasıyla daha çok işbirliği yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan ACAR; “ Halfeti ve Birecik İlçelerimizde yeni istihdam alanları oluşturabilecek ve Fırat nehri ile bağlı olarak gelişecek Tarımsal Sulama ve seracılıkla alakalı yeni çözümler üretmek için görüştüler.

Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACAR, Tarımsal gelişmelerle alakalı bir işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söyledi. Değişen ve gelişen imkânları tanımak ve bilmek yükçe ağır olmayan ve maddi bakımdan daha fazla getirisi olan ürünleri Halfeti ve Birecik’te yetiştirmek lazım olduğunu söyledi.

Başkan Hasari BAYSÖZ, Halfeti Ziraat Odası Başkanlığı ve Birecik Ticaret Odası Başkanlığıyla birlikte bu güzel iki ilçemizin ufkunu açacak, yeni yatırım alanları oluşturacak tarımsal faaliyetlere el birliğiyle destek vermeye davam edeceğiz” dedi.

Başkan Müslüm ACAR, Halfeti Ziraat Odası Başkanı Başkan Hasari BAYSÖZ‘e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.