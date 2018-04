Taş: 1317 kursla 22 bin 533 vatandaşa ulaştık

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi, kurulduğu günden beri sosyal, ekonomik, eğitim ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Halkın yoğun olarak talep ettikleri alanlarda, uygulamalı eğitimlerle kurslar veren merkezde yeteneklerini geliştiren vatandaşlar, istihdama kazandırılıyor.Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, Eyyübiye ilçesinde en büyük avantajlarının genç nüfus olduğuna dikkat çekti. Taş,”Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak herhangi bir nedenle eğitimin dışında kalan, yaşam koşulları nedeniyle belli bir meslek sahibi olamayan vatandaşlara ve özellikle gençlerimize eğitim vermek için gece gündüz çalışmaktayız.” dedi.Yaklaşık 400 bin kişilik nüfusu ile Şanlıurfa’nın en kalabalık ilçesi durumunda bulunan Eyyübiye’de Bin 317 kurs açtıklarını hatırlatan Taş, şöyle konuştu: ”Şu ana kadar 22 bin 533 vatandaşımıza ulaştık. Şu anda aktif olarak okuma yazma kursları dahil olmaz üzere 471 kursumuz bulunuyor. Gerek meslek edindirme kursları ve gerekse üniversiteye hazırlık kursları ile vatandaşların hayata katılımını eğitimlerle yaygınlaştırmaktayız.”Gençlerin potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için gece gündüz uğraştıklarını belirten Taş, ”Bizim ise Eyyübiye HEM olarak tek arzumuz, aktif Eyyübiye nüfusunu yeniden üretime kazandırmak. Gençlerin potansiyelini değerlendirmek. Bu noktada her yaştan, her yeteneği geliştirmeye yönelik kurslar açmaya çalışıyoruz. Kurs açmak için ise tek koşul: bunu bizden talep etmeleri. Eyyübiye halkını istihdama kazandırmak için tüm olanakları seferber etmiş durumdayız ve bu anlamda diğer paydaşlarımızdan da destek alıyoruz” diye konuştu.Her alanda kurs açmaya çalıştıklarını dile getiren Taş, ”Gerek kurum merkezimizde gerekse dış birimlerde birçok kursumuz bulunuyor. Bunlar halkın yoğun olarak talep gösterdiği kurslar. Şu anda merkezimizde Sedef Kakma, Terzilik, kuaförlük gibi kurslarımıza büyük ilgi var. Kursunu aldıkları mesleklerin tüm inceliklerini uygulamalar ile öğrenebiliyorlar.Dış birimlerimizde bulunan kurslarda da vatandaşlar kendilerine en yakın buldukları yerlerde kurslara katılarak ürettikleri şeyleri satıp gelir de elde edebiliyorlar. Bunun için Rızvaniye Külliyesinde bir satış merkezi açtık. Kursiyerlerimizin yaptığı el emeği ürünler burada sergileniyor ve satışa sunuluyor. Satış ofisimiz her zaman açık ve ziyaretçilerini bekliyor. Oradaki görevli arkadaşımız da aynı zamanda bu mekânda rölyef kursu veriyor. Biz, bize sunulan her mekânı eğitim yuvası olarak değerlendiriyoruz yeter ki bir şeyler öğrenmek, yetenek geliştirmek talebi ile bize gelin.” ifadelerine yer verdi.Kursların özellikle kadınların sosyal hayata aktif olarak katılmaları için önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Taş, şunları kaydetti:”Bugüne kadar 14.397 kadın kurslarımızdan yararlandı. Biz bu kursları verirken sadece meslek edindirmekle kalmıyoruz. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi amacına da hizmet ediyor kurslarımız. Örneğin kuaförlük ya da terzilik kursuna katılan kadınlar bir meslek edinmenin yanı sıra sosyal hayatın da bir parçası haline geliyor. Bu anlamda ekonomide kadın istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi sağlanmış oluyor.Bildiğiniz gibi şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer eşleri tüm ülkede okuma yazma seferberliği çağrısında bulundu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizde de bu çağrı büyük bir karşılık buldu. Gerek köy okulları gerekse merkezdeki okullar okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşlarımız merkezimizin desteği ile kurs açmaya başladılar. Talepler çok yoğun. Ben de tekrar buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Okuma yazma öğrenmek isteyen yetişkinlerimiz merkezimize gelerek başvuruda bulunabilirler.”Yaşam koşulları ne olursa olsun eğitime eşit ve adil şartlarda ulaşabilmesi amacıyla destekleme ve yetiştirme kursu ( üniversite hazırlık) kapsamında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Taş,”Eyyübiye’deki dershaneye gitme imkanı olmayan gençlere “Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursları” veriyoruz. Yaklaşık 500 genç bu kurslardan yararlanıyor Kitaptan yaprak teste, çantadan defter kaleme kadar ihtiyaçları olan tüm kaynakları da sağladık ücretsiz olarak. İlimizdeki deneyimli hocalar ile onlara dershaneyi aratmayacak bir eğitim ortamı yarattık. İstedikleri zaman gelip sessizce ders çalışabilecekleri bir ortam yarattık. Koşullarımızı zorluyoruz. Umuyoruz ki onlar da sıkı bir çalışma ile birkaç ay sonra bu gençler, üniversiteli olacaklar. Aynı zamanda kurumumuz bünyesinde özel yetenek sınavlarına da hazırlıklar başladı. Müzik ve resim kursu veriyoruz. Piyano, keman ve koro eğitimleri vermek için tüm alışmalarımız hazır” diye konuştu.Eyyübiye’de üç ayrı noktada Gençlik Merkezlerinin bulunduğunu vurgulayan Taş, şunları söyledi:” bulunuyor. Bunlar, Şehir Polis Abdulkadir Oğuz, Vali İzzettin Küçük ve 15 Temmuz Gençlik Merkezi. Bu merkezlerden yaklaşık 800 genç yararlanıyor. Bu merkezlerde yüzlerce gence eğitim imkânı sunuyoruz. Bunların usta öğretici ve öğretmen desteği kurumumuz tarafından sağlanıyor. Yakın bir zamanda üniversiteye hazırlanan yaklaşık 400 öğrenciye destek vermek için Eyyübiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet ekinci ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Demir ile birlikte üniversite hazırlık setleri dağıttık. Tek isteğimiz çalışıp başarılı olmaları. Bunların dışında resim, müzik, Osmanlıca, el sanatları, etkili iletişim, drama, yağlı boya, karakalem, ebru, okuma yazma, anaokulu, büro yönetimi, basketbol, futbol, voleybol, atletizm, bağlama, gitar, ney, hasta bakımı, diksiyon, dijital fotoğrafçılık, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim gibi kurslarla gençlerin yanındayız.Eyyübiye Halk Eğitimi merkezi olarak Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkumların da tahliye olduktan sonra sosyal ve ekonomik hayata uyumlarını da önemsiyoruz. Burada açılan kurslara da eğitmen desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar açılan kurslardan birçok mahkum yararlandı. Bir anlamda verilen kurslarla Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi bir eğitim yuvasına dönüştü diyebiliriz. Açılan kurslarla bir meslek sahibi olarak tahliye olan tutuklular, okuma yazma, yağlı boya ve terzilikten bilgisayar kursuna, bakırcılık, inşaat ve el sanatları kursundan aşçılığa kadar birçok alanda kalifiye hale geliyorlar. Bu çalışmalar ile tahliye olan tutukluların tekrar suça karışmalarını engellemeyi hedefliyoruz.”