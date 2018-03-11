Eski Teknik Adam Kötü Arkadaş Kurbanı Oldu!

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Kerimoğlu'ndan 2 ay önce boşanmıştı. Etkin Kerimoğlu ayrılığın ardından verdiği röportajda Tugay Kerimoğlu'nu 'arkadaş çevresinin' bozduğunu iddia etmişti. Erkin Hanım isim vermese de meğer o kişi Tuncay Şanlı'ymış.Tugay Kerimoğlu vakit kaybetmeden İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Geçen hafta Nişantaşı'nda otomobilinde iki hanım ile fotoğrafları çekilen Tugay'ın çapkınlık arkadaşı da Fenerbahçeli eski milli futbolcu Tuncay Şanlı. Tugay ve Tuncay şu günlerde birbirinden hiç ayrılmıyor.Tugay Kerimoğlu, Şanlıurfaspor 1. Ligde mücadele ederken 2015-2016 sezonunda Fethi Şimşek‘in Kulüp Başkanı olduğu dönemde (27.11.2015-10.4.2016) takımı çalıştırmıştı.