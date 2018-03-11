Eski Teknik Adam Kötü Arkadaş Kurbanı Oldu!

TUGAY İLE TUNCAY BİRBİRİNDEN AYRILMIYOR
Tugay Kerimoğlu vakit kaybetmeden İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Geçen hafta Nişantaşı'nda otomobilinde iki hanım ile fotoğrafları çekilen Tugay'ın çapkınlık arkadaşı da Fenerbahçeli eski milli futbolcu Tuncay Şanlı. Tugay ve Tuncay şu günlerde birbirinden hiç ayrılmıyor.
Tugay Kerimoğlu, Şanlıurfaspor 1. Ligde mücadele ederken 2015-2016 sezonunda Fethi Şimşek‘in Kulüp Başkanı olduğu dönemde (27.11.2015-10.4.2016) takımı çalıştırmıştı.
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