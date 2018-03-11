Urfa Dikkate Alınmadı,Kırmızı Hat...

TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'na sunulan bir rapor ve bürokratların milletvekillerine verdiği bilgiler, Suriyeli göçmenlerin son durumunu ortaya koydu. Bugüne kadar 55 bin 583 Suriyelinin vatandaşlığa alındığı, bunlardan 25 bininin 0-18 yaş arası çocuklar olduğu da ilk kez açıklandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar başkanlığında toplanan İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda, CHP milletvekilleri Fikri Sağlar ve Şanal Sarıhan ile AK Parti milletvekilleri Atay Uslu ve Mehmet Metiner'e bürokratlar tarafından bilgi verildi.Bürokratların verdiği bilgilere göre 7 Mart 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 540 bin 648 Suriyeli bulunuyor. Bunlardan 234 bin 529'u kamplarda, geri kalanı ise 81 ilde yaşıyor. İstanbul, Hatay, Antalya ve Gaziantep yoğunluk nedeniyle ‘Kırmızı hat' ilan edildi. Bu illere artık ikamet amaçlı Suriyeli alınmıyor. Türkiye'de bugüne kadar, 311 bin Suriyeli çocuk da doğdu. Başkan Serdar, “Türkiye'de doğan 311 bin Suriyeli çocuk vatansız statüde ve onlara vatandaşlık verilmesi için de bir çalışmaya ihtiyaç var” dedi.Suriyeliler için şimdiye kadar 30 milyar dolar harcandı. Birleşmiş Milletler 600 milyon dolar gönderdi. 6 milyar Euro vermeyi taahhüt eden Avrupa Birliği ise sadece 850 milyon Euro ulaştırdı. Türkiye'de Irak, Afganistan, İran, Somali gibi ülkelerden de mülteci var. Suriyelilerle birlikte toplam yabancı sayısının 4 milyon 551 bin 648 kişi olduğu açıklandı.,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Engin Sarıibrahim, “7 Mart 2018 itibarıyla, Suriye uyruklu olup Türk vatandaşlığını kazanan kişi sayısı 55 bin 583'tür. Bunlardan 25 bini 0-18 yaş grubunda. Suriyeli ana baba vatandaş olunca, çocukları da vatandaşlığa alınıyor'' dedi.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Salih Bıçak ise Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon 540 bin 648 olduğunu açıkladı. Bıçak “İkametle Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 631 bin 037, uluslararası koruma altındakiler de 379 bin 963 kişi. Toplam kayıtlı yabancı sayısı 4 milyon 551 bin 648'dir'' dedi. Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, 19 bin 20 Suriyeli'ye çalışma izni verildiğini bildirdi.Başbakanlık AFAD Müdahale Daire Başkanı Erkan Doğanay da Suriyeli göçünün 29 Nisan 2011'de, 252 kişiyle başladığını, halen 234 bin 529 Suriyelinin 21 ayrı kampta olduğunu ve 295 bin kapasiteli kamplarda 61 bin boş yer olduğunu açıkladı.Kamplarda hem annesi hem de babası olmayan 293, öksüz 410 ve yetim 3 bin 911 çocuğa da bakılıyor.MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Nezir Gül, 20 bin 625 Suriye ve Iraklının Türk üniversitelerinde öğrenim gördüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik'in verdiği bilgiye göre ise bugüne kadar Suriyelilere 35 bin 600 adet poliklinik hizmeti verildiğini, 1 milyon 460 bin Suriyelinin yatarak tedavi, 1 milyon 214 bininin ise ameliyat edildiğini açıkladı. 900 Suriyeli de ise verem mikrobu tespit edildi.Emin Özgönül (Sözcü)