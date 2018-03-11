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Bu haber 11 Mart 2018 22:46:26 Tarihinde eklenmiştir.

Dünya'da İhracata Yön Veriyoruz...

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, dünya makarna ihracatında ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Ülkemiz makarna ihracatında kullandığı buğdayın yarıdan fazlasını içerideki üretimle karşılamaktadır. Son 10 yıla baktığımızda 41,4 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 48,5 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu durumda ülkemiz buğdayda net ihracatçı konumundadır." dedi.

Dünya'da İhracata Yön Veriyoruz...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, dünya makarna ihracatında ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Ülkemiz makarna ihracatında kullandığı buğdayın yarıdan fazlasını içerideki üretimle karşılamaktadır. Son 10 yıla baktığımızda 41,4 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 48,5 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu durumda ülkemiz buğdayda net ihracatçı konumundadır." dedi.

Fakıbaba, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından yerli ve yabancı un üreticileri ile ihracatçıların Antalya Belek'te bir araya geldiği, "TUSAF 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi"nin açılışında, kamuoyunun tarım sektörü, un, unlu mamuller ve sanayi hakkında doğru bilgilendirilmesinin önemine değindi.

Kongrenin gıda güvenliğine, buğday üretiminin geliştirilmesine, buğday ve sağlık ilişkisinin net olarak anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağını aktaran Fakıbaba, "Tarım, hayati, vazgeçilmez, iktisadi ve stratejik bir sektördür. Bilindiği üzere tarım, tarih boyunca insanlığın hayatını idame ettirmesi ve yerleşik hayata geçip medeniyetler kurmasında en temel araç olmuştur. Geçmişten bugüne tarımsal ürünlerin üretim, tüketim ve ticareti bütün dünyada hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Hububat fiyatlarının genel olarak yatay seviyede seyrettiğini anlatan Fakıbaba, 2017-2018 döneminde, dünya hububat üretiminin 2,6 milyar ton, ticaretinin ise 400 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini, son 5 yıldır dünyada hububat üretiminin rekor seviyelerde olduğunu dile getirdi.

"Ülkemiz bir hububat üssüdür"

Türkiye'nin hububat üssü olduğuna işaret eden Fakıbaba, son 15 yılda dünya hububat ticaretinin Türkiye'nin etrafında döndüğünü söyledi.

Fakıbaba, "2018 yılı kışlık hububat ekilişleri tamamlandı, bugün itibarıyla bitki gelişiminde herhangi bir olumsuzluk yoktur. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içinde yeterli yağış alındığında bereketli bir hasat sezonu yaşayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buğdayın, ismi, üretimi, yetiştiriciliği, başağı, samanı, danesi, unu, ekmeği, gibi yüzlerce özelliği, kavramı, anlamı ve kutsalı içinde barındıran bir değer olduğunu belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Ülkemiz kendi ihtiyacı için buğday ithal eden bir ülke değildir. Zaman zaman konuşuluyor, 'Buğdaya bile muhtaç duruma getirdiler bizi' diye, muhalefet bunu çok söylüyor. Ama Türkiye, ithal ettiği buğdayı, DİR kapsamında yapmaktadır.  İş adamlara hizmet etmeyi AK Parti hükümetleri olarak ibadet olarak görüyoruz. Son birkaç yıla bakıldığında Türkiye'de yaklaşık 2,5-3 milyon ton buğday üretimi mamul madde ihracatı için kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye, buğdayda kendine yettiği gibi çiftçimizin ürettiği buğdayla un, bulgur, bisküvi, makarna ihracatı da yapmaktadır. Anadolu toprakları buğdayın ana vatanıdır. Dünyanın en kaliteli makarnalık buğdayı da bu coğrafyadadır. Ülkemiz makarna ihracatında kullandığı buğdayın yarıdan fazlasını içerideki üretimle karşılamaktadır. Son 10 yıla baktığımızda 41,4 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 48,5 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu durumda ülkemiz buğdayda net ihracatçı konumundadır."

Hükümetin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin Türkiye'nin hububat üssü unvanını daha da pekiştireceğine dikkati çeken Fakıbaba, projenin aynı zamanda uluslararası emtia borsacılığı alanında Türkiye'yi önemli bir merkez yapacağını kaydetti.

Fakıbaba, TMO öncülüğünde ülkeye uzun süreli kiralama yöntemiyle 4 milyon ton civarında lisanslı depo kazandırılması için çalıştıklarını bildirdi.

"Ekmekte tuz miktarını azalttık"

 Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, dünya makarna ihracatında ikinci sırada yer aldığını anlatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"120 ülkeye un ve bulgur ihracatı, 150 ülkeye makarna ihracatı yapmaktayız. 2013 yılında sektörle istişare halinde un tebliğimizi düzenledik. Türk insanının beslenmesinde ekmeğin yeri büyüktür. Ben ekmek yemediğim zaman doymuyorum, mutlaka Anadolu insanı ekmek yiyecektir. 2012'de yayınladığımız ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğinde, ekmekte tuz miktarını azalttık. Hiç tuz kullanmıyorum, ekmekte tuz miktarını azaltmamız çok önemli. Ekmek satılan her yerde tam buğday ekmeği ve kepekli ekmek bulundurulmasını sağladık. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de yetersiz beslenmede ekonomik güçlüklerden daha ziyade, bilgi eksikliği ve uygulamada yapılan hataların etken olduğu ortaya çıktı. Un üretimi ve teknolojisinde insan için sağlıklı olan kepek oranını artırdık. Ekmekte kepek oranı gittikçe aratacaktır. Yaptığımız ve yapacağımız düzenlemelerle obeziteyle mücadelede ve aşırı tuz tüketimine bağlı olarak görülen hastalık sayısında azalma sağlayacaktır. Ülkemizin en önemli gıda maddesi ekmektir. Ne yazık ki yılda 1,7 milyar ekmek israf ediliyor. Bunun mutlaka önlenmesi lazım. Belki insanlar açlıktan ölürken 1,7 milyar ekmeğin israf edilmesi insanlık adına ne kadar acı bir olay. İsraf eden iflas eder. Bakanlığımız tam buğday ekmeğinin tüketiminin yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Ben tam buğday ekmeği yemediğimde karnım doymuyor. Tam buğday ekmeği kadar ekmeğin sertleşmesinin önlenmesi, bayatlamayı geciktirmesi ve sindiriminin daha sağlıklı olması sebebiyle ekşi hamurun önemini de ayrıca dile getirmek istiyorum."

Fakıbaba, Alo Gıda 174 kapsamında denetim ve kontroller yaptıklarını, buna Alo 180'in de ilave edileceğini sözlerine ekledi.

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