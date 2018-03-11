Kafalar Karıştı,Transfer Oldu mu? Olmadı mı?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alvaro Negredo ve Mertcan Çam transferleriyle ilgili olarak basında çıkan iddialara yanıt verdi.Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Fikret Orman, Negredo'nun Beşiktaş'a transfer olmadan önce bonservissiz olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildiği iddiasıyla ilgili olarak İspanyol golcünün menajerinin gerekli açıklamaları yapacağını belirterek "Dedikodular üzerinden bir şeyler yazılarak popüler olmaya çalışıyorlar. Negredo ile alakalı menajerini çağırdım. Gelecek ve belgelerle bütün basına açıklama yapacak. Kim, ne teklif etmiş o zaman açıklar. Menajer yönlendirmeli yazıların sonucu bu. Biz yedi yetimin hakkını koruyacağız diye geldik ve o doğrultuda hareket edeceğiz." dedi.Başkan Orman, bonservisi Trabzonspor'da olan ve TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen Mertcan Çam'ın gelecek sezon için 750 bin dolar bedelle transfer edildiğiyle ilgili spekülasyonlara da şöyle yanıt verdi:"Bizim 6 ay evvelden imzaları attırdığımız transferler oluyor, Vida'da olduğu gibi. Biz kendi stratejimize göre çalışıyoruz. Günü geldiği zaman bütün transferin içeriklerini, kimleri aldık, niçin aldık o zaman açıklarız."