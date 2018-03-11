Hak ve Hukuku Gözetiyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından Hasankeyf’te gerçekleştirilen Bakım Çalıştayı’na konuşan Genel Müdür Murat Karagüzel, elektrik şebekelerindeki bakım ve onarım konularına dikkat çekerek, müşterilere sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için arızalara izin vermeyecek bir performansla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Dağıtım şirketi olarak 7 gün, 24 saat çalıştıklarını ve özelleştirmenin yapıldığı 5 yıl öncesine oranla çok önemli mesafe kat ettiklerini anlatan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, çalıştaydaki konuşmasında şunları söyledi:

“Sorumlu bir şirketiz. Hem EPDK talimatlarına uygun çalışan, hem de hak ve hukuk gözeterek finansal döngüyü sağlamaya çalışan bir şirketiz. Her yıl bir önceki yıla göre enerji kalitesini artırarak ileriye taşıyoruz. Abonelerimizin sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli enerji alabilmelerini sağlamak görevimizdir. Bunun için arıza oluşmasını beklememeli, arıza oluşturacak nedenleri ortadan kaldırmalıyız. Hatları, trafoları, şebekeyi sürekli kontrol edip arıza olasılığını en aza indirmek bizim görevimiz.”

Karagüzel: Koordinasyon Önemli

Bakım ve onarım çalışması yapan çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyarmayı da ihmal etmeyen Genel Müdür Murat Karagüzel, sahada çalışanların kurallara her zaman tam olarak uymasının yanı sıra ekipler arasında sağlıklı bir koordinasyon sağlanmasının önemine de dikkat çekti. Çalıştayda söz alan Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün de işletme alanında çok önemli mesafe kat ettiklerine vurgu yaparak, şebeke kalitesinin her geçen gün arttığını belirtti. Tüzün, “Abonelerimize 24 saat enerji sürekliliği sağlamak en kutsal görevimizdir. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çalıştayda Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse ise il ve ilçelerde yapılan ve hedeflenen çalışmalarla ilgili istatistikleri sunarken, Batman İl Müdürü Yusuf Açar, bakım-onarım alanlarında il genelinde yapılan çalışmalara değindi. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise Dicle Elektrik Yatırım Saha Operasyon yöneticisi Salahattin Yeşilmen, bina tipi bakımlar, direk tipi trafo bakımları ve hat bakımları hakkında mühendis ve teknikerlere eğitim verdi. Dicle Elektrik Dağıtım Bakım Çalıştayı’na üst düzey yöneticilerle birlikte ilçe şefleri ve sahada görevli 45 mühendis, tekniker ve teknisyen de katıldı.

Hasankeyf Kaymakamına Ziyaret

Çalıştaya katılmak üzere Hasankeyf ilçesine gelen Dicle Elektrik Dağıtım yöneticileri, daha sonra topluca Kaymakam Faruk Bülent Baygüven’i ziyaret etti. Nezaket ziyareti sıcak ve samimi bir ortamda geçerken, Genel Müdür Karagüzel, Hasankeyf’teki enerji yatırımları ile ilgili Kaymakam Baygüven’e bilgi verdi. Kaymakam Baygüven de yeni Hasankeyf yerleşkesi hakkında Dicle Elektrik heyetini bilgilendirdi. Ziyarette, ilçenin yeni yerleşkesinin elektrik konusu da gündeme geldi.