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Bu haber 11 Mart 2018 22:33:20 Tarihinde eklenmiştir.

300 Koyun Projesi Ne Durumda?

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesine yoğun ilgi gösterildiğini belirterek "Amacımız kırsalda insan hayatının refahını yükseltmek. Bu yeterli mi asla. Ondan sonra kırsalda mutlaka hayat seviyesinin yükselmesi lazım. Daha düzenli altyapılar, oyun sahaları, gençlik ve kadın merkezleri, yüzme havuzları olması lazım. Bunların hepsini yaparız. Bizim bunu yapacak gücümüz var." dedi.

300 Koyun Projesi Ne Durumda?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesine yoğun ilgi gösterildiğini belirterek "Amacımız kırsalda insan hayatının refahını yükseltmek. Bu yeterli mi asla. Ondan sonra kırsalda mutlaka hayat seviyesinin yükselmesi lazım. Daha düzenli altyapılar, oyun sahaları, gençlik ve kadın merkezleri, yüzme havuzları olması lazım. Bunların hepsini yaparız. Bizim bunu yapacak gücümüz var." dedi.

Fakıbaba, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen Güney Ege 9. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yaptığı konuşmada, üreten kişinin çalışkan, vatanını, ailesini, çoluğunu, çocuğunu seven insan olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Fakıbaba, hiç kimsenin bir karış toprağında gözlerinin olmadığını, ülkedeki tek bir çakıl taşına göz dikenlerin de gözünü çıkaracaklarını tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Kadının üretimdeki önemine işaret eden Bakan Fakıbaba, bakan olmasında eşinin etkisinin bulunduğunu, kadının elinin değdiği yerde bereket olduğunu bildirdi.

"Her yıl 500 bin anaç koyun vereceğiz"

Göreve başladıkları günden beri gece gündüz demeden projelerin hayata geçirilmesi için çaba harcadıklarını söyleyen Fakıbaba, bu kapsamdaki 300 koyun projesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Fakıbaba, projeye yoğun ilgi gösterildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sanki herkese anında 300 koyun verilecek gibi anlaşıldı. Biz hiç öyle bir şey söylemedik. 300 koyuna kadar vereceğiz. Her yıl 500 bin anaç koyun vereceğiz. Türkiye'de et ithalinin olmasının nedeni ananın eksikliği. Ana olmadığı zaman hayvan açığımızı, eksikliğimizi kapatamıyoruz. Biz her yıl 500 bin koyun vereceğiz. Kadın olduğu takdirde daha fazla puan vereceğiz. Kadın günü olduğu için değil. Biz kadına 365 gün değer veriyoruz. Biz kadınlar gününü 365 gün olarak kabul ediyoruz. Asgari ücretini, veterinerlik hizmetini vereceğiz ve onu zimmetleyeceğiz. Bizim ailemiz olacak onlar. Bu hazırlanmış bir proje. Daha önce de verilmiş ama çok başarılı olmamış. Biz bunları kontrol edeceğiz. Biz 300 verdiğimizde 300 yavru alacağız. O yavrunun fiyatı şu anda 400 lira. Bu destek 120 bin lira yapar. Biz bunu avans olarak veriyoruz. Amacımız kırsalda insan hayatının refahını yükseltmek. Bu yeterli mi asla. Ondan sonra kırsalda mutlaka hayat seviyesinin yükselmesi lazım. Daha düzenli altyapılar, oyun sahaları, gençlik ve kadın merkezleri, yüzme havuzları olması lazım. Bunların hepsini yaparız. Bizim bunu yapacak gücümüz var. Allah bizim birliğimizi bozmasın."

"Vahşi sulamayı kaldırdık"

Fakıbaba, toprağın suyla buluşmasının en fazla üzerinde durdukları konu olduğunu, bununla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Sulama konusunda yaşanan karmaşanın yarın Meclise geleceğini söyleyen Fakıbaba, "Bu konuda artık sulamadan tamamen DSİ Genel Müdürlüğü sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın emri, artık vahşi sulama olamayacak. Vahşi sulamayı kaldırdık. Basınçlı sulama, damlama veya yağmurlamayla sulama olacak. Suyu israf etmeyeceğiz. Suyu yerinde yüzde 60 kurtarmış olacağız. Bunun için bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Çiftçiye verdikleri desteği adil şekilde dağıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, desteklerin 2019'da çok daha fazla artırılacağını ifade etti.

Fakıbaba, "Mazotun yarısı bizden dedik. Yeni sistemle daha farklı şekilde karşınıza çıkacağız. Bu sefer ana girdi olan tohum, gübre ve mazotta yeni müjdeler vereceğiz. Biz bu destekleri artırmak zorundayız. İnşallah öyle bir dönem gelecek ki biz sadece gelir sigortasıyla hiç destek vermeden çiftçi kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Şu anda 46 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 80 milyon olacak. Buna emin olun. Üç yıl içinde bir milyon düveyi biz Türkiye'ye kazandıracağız. Bu konuda küçük ve orta ölçekli aileleri destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Nişasta bazlı şekerin önünün açılmayacağının garantisini verebilirim"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Fakıbaba, şekerin stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekti. Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Mutlaka ve mutlaka regülasyon anlamında şekerde devletin olması lazım. Devletin 25 şeker fabrikası var, 8 tane de özel sektörün fabrikası var. 8 özel sektör tam olarak bir milyon ton üretim yapıyor. Bizim 25 fabrikamız da 1 milyon 400 bin ton üretim yapıyor. Hemen hemen bizim fabrikalarımız özel sektöre eşit hale geldi. Yaptığımız işten zarar görmememiz lazım. Bazıları 'Nişasta bazlı şekerin önü açılacak.' diyor. İnanın bu doğru değil. Hekim olarak nişasta bazlı şekerin önünün açılmayacağının garantisini verebilirim. Pancardan üretilen şekerin artırılması gerekiyor. Bunun fiyatını da düşürdüğümüz zaman, nişasta bazlı şeker bizimle rakip olamayacak. Rekabeti önleyeceğiz. Biz Avrupa pazarlarına çıkma fırsatını yakalayacağız. Onun için emin olun hükümetimiz doğru yapmaktadır. Biz bunları tartışıyoruz, hemen karar vermiyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin gelirinde azalma olmasına karşıyım. Eğer işçi kardeşlerimizin mağduriyeti yoksa, çiftçi kardeşlerimiz bu özelleştirmeden mutlu olacaksa, Türk halkı bundan mutlu olacaksa, bu özelleştirmeyle biz Avrupa'da rekabet edebilecek güce geleceksek, nişasta bazlı şekerin tüketimini, kotasını azaltacaksak özelleştirmenin yanındayım. İnşallah alacağımız kararlar emin olun hep halkımız için. Biz sizin hizmetkârınızız."

Bakan Fakıbaba daha sonra protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılışını yaptı, stantları gezdi.

Fuara, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ilçe kaymakamları, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları, ziraat odası başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Fakıbaba, beraberindekilerle Milas Ziraat Odası ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Bodrum-Milas karayolundaki bir balık işleme ve paketleme tesisine giden Fakıbaba, burada bir süre sohbet ettiği kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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