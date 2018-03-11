Büyükelçi Önen ziyaretlere ve ziyaretçi kabul etme devam ediyor

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ziyaretlere ve ziyaretçi kabul etme devam ediyor.Büyükelçi Önen, ÇHC Dışişleri Bakanlığı Asya Özel Temsilcisi Büyükelçi Sun Guoxiang ile, Çin Yatırım Promosyon Ajansı (CIPA) Genel Müdürü Liu Dianxun ile görüştükten sonra Asya Altyapı Yatırım Bankasını ziyaret etti.Göreve başladığı günden beri boş durmadığını ve düzenli ve sürekli olarak çalışmalar yaptığını, dolayısıyla da bir yandan ziyaretçileri kabul ederken, bir yandan da ziyaretler gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve dünya ülkeleri temsilcileriyle de bir arayaçalıştığını belirten Büyükelçi Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Asya Özel Temsilcisi Büyükelçi Sun Guoxiang ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Çin-Türkiye ikili ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.Pekin’de temaslarda bulunan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtma Ajansı (YDTA) Başkanı Arda Ermut ve beraberindeki heyeti Büyükelçilik konutunda kabul eden Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Pekin’de bulunan Başbakanlık YDTA heyeti ile birlikte Türkiye’nin de kurucu ortaklarından olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasını (AIIB) ziyaret ederek ülkemizde altyapı projelerinin finansmanı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.Konuşmasında ISPAT heyetinin temaslarının Türkiye’deki yatırım imkanlarının anlatılması bakımından önemini vurgulayan Büyükelçi Emin Önen, Türkiye ve Çin arasında ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik kararlılığa da dikkat çekti.Büyükelçi Önen ve ISPAT heyeti, daha sonra Çin Yatırım Promosyon Ajansı (CIPA) Genel Müdürü Liu Dianxun ile iki ülke arasında yatırım imkanlarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.Büyükelçi Önen, Çin Uluslarası Ticareti Destek Konseyi’nde (CCPIT) gerçekleştirilen Türkiye’de yatırım iklimi konulu sunum sırasında da bir konuşma gerçekleştirdi.Türkiye’nin bankadaki kayıtlı sermayesi 2.6 milyar dolar, ödenmiş sermayesi ise 521.9 milyon dolar. Türkiye söz konusu sermaye katkısı ile yüzde 2.5237’lik oy gücüne sahip olarak bankanın 11’inci büyük hissedarı oldu. Bölge ülkeleri arasında yüzde 3.44’lük oy gücü ile 7. sıradayız. Bankanın toplam sermayesi 100 milyar dolar düzeyinde.Asya Yatırım ve Altyapı Bankası (AIIB), üye ülke sayısının 84'e ulaştığını açıkladı. AIIB sitesinden yaptığı açıklamada, Cook Adaları, Belarus, Vanuatu ve Ekvador olmak üzere 4 üyenin bankaya üyeliğinin onaylandığını duyurarak, AIIB'ye üye ülke sayısının 84'e yükseldiğine dikkat çekti.Cook Adaları, Belarus, Vanuatu ve Ekvador'ın gerekli iç süreçleri ve prosedürleri tamamlamasının ardından resmi olarak AIIB'ye katılacağı ifade edildi.AIIB Başkanı Cin Liçün de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu ülkeleri tebrik ettiğini belirtilerek, "Üyeliğimizin istikrarlı şekilde genişlemesi uluslararası toplumun AIIB'ye güven oyunu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.Asya bölgesindeki altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin girişimiyle kurulan AIIB, 2015 sonunda faaliyetlerine başlamıştı. Türkiye de AIIB'nin üyeleri arasında yer alıyor.