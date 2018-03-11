URBİT’den kadınlara özel tur…

Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) bugün farklı bir etkinliğe imza atarak Şanlıurfalıların takdirini topladı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, URBİT’in yaptığı 1. Geleneksel Kadınlar Günü Bisiklet Turu bugün yapıldı. Şanlıurfa ve Güneydoğu’da bir ilk olan Kadınlar Günü Bisiklet Turunun ilk olmasına rağmen bayan katılımcılar fazlaydı.32 Kadının katıldığı turda, şehir merkezinde 10 Km’lik farkındalık turu yaparak hem kadınların özgürlüğünü hem de insanları bisiklet kullanmaya teşvik etmiş oldular.Öte yandan kadınlara, Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) yöneticilerinden Mehmet Aslan, Aysel Şekercioğlu ve Leyla Bural’da eşlik etti.