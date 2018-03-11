​'Şeytanla mücadele edecek' akademisyen aranıyor

Bu haber 11 Mart 2018 22:14:20 Tarihinde eklenmiştir.

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi'ne 'Şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları bulunan' yardımcı doçent alacak.Karaman Üniversitesi’nin Şeytanla Mücadele Edebilecek” Yardımcı Doçenti nasıl seçeceği ise merak konusu haline geldi.