Doktorlar Maaş Zammını Protesto Etti

Kanada’da yaşanan olay ezberleri bozdu. Kanada’nın Quebec kentinde 700 doktor maaşlarına yapılan zammı protesto etti. Protestoları için öne gösterdikleri sebep ise dünyada hala insanlığın ölmediğini kanıtlar nitelikteydi. Görevleri insanı yaşatmak olan doktorlar, yine bu paralelde bir eylem gerçekleştirdiler.Kendilerine yapılan maaş zammını protesto eden doktorlar, sektörlerindeki diğer meslek gruplarının çok daha olumsuz şartlarda çalıştığını dile getirdiler. Doktorlar kendi kazançlarının zaten iyi olduğunu belirterek, sektördeki hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının bu zamma daha fazla ihtiyacı olduğunu dile getirdiler.Ayrıca kendilerine yapılan maaş zammının, vatandaşların sosyal güvenlik haklarını da olumsuz etkileyeceğini daha fazla kesintiye uğrayacaklarını söylediler. Doktorların yazmış olduğu mektupta vatandaşların son yıllarda yapılan kesintiler yüzünden hizmete ulaşmakta büyük zorluk çektikleri belirtiliyor.Dünya ortalamasının üzerinde kazançlarıyla dikkat çeken doktorlar yapılacak olan ücret iyileştirmesine, kendilerinden ziyade yanlarında çalışan insanların daha çok ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar.Doktorların en yüksek maaşı aldığı ülkede bir Genel Cerrah 30 bin Dolar maaş alıyor.Bu protestoyu Türkiye’de görme hayalini kuramasak da umut etmekten kendimizi alamıyoruz…