Köşe Yazarımız Göktepe, Dünya Medyasında

Urfa.com’un seçkin köşe yazarlarından Mehmet Fethi Göktepe Al-Jazeera TV ile yaptığı söyleşiden sonra NTV ile kameralar karşısına geçti.Dünya medyası ile söyleşi yapan yazarım Göktepe, NTV ile yaptığı söyleşi sonrası “Al-Jazeera TV'den sonra NTV ile olan söyleşimiz de çok güzel geçti.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.