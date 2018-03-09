Urfalı Gençlere Çağrıda Bulundular..

Vodafone FreeZone tarafından Türkiye’nin yeni genç sesini seçmek üzere başlatılan “FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması”na başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından 14-26 yaş arası gençlerin katılımına açık olan yarışmayla, Şanlıurfalı gençler single çıkarma şansına sahip olabilecek.

8 Mart 2018 – Gençleri her alanda müzikle buluşturmayı hedefleyen Vodafone FreeZone’un başlattığı “FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması”na başvurular devam ediyor. Tüm Türkiye’den 14-26 yaş arası gençlerin başvurabildiği yarışmada Şanlıurfalı gençler de single çıkararak Türkiye’nin yeni genç sesi olabilecek.

Tarık Sezer, Gökhan Türkmen ve Simge gibi müzik dünyasının ünlü isimlerinin de destek verdiği yarışmaya Şubat başından bu yana 2 bine yakın başvuru alındı. Son başvuru tarihinin 12 Mart olduğu yarışmaya, toplam 4 bin kişinin başvurması bekleniyor.

Birinciye single çıkarma şansı

Bu yıl ilk kez yapılan “FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması” için gençler, telefonlarını kullanarak şarkılarını kaydettikten sonra videolarını internete yükleyerek başvuru yapabiliyor. Ön elemeyi geçen 30 kişi, Çeyrek Final’de İstanbul’da Vodafone FreeZone Stüdyo’da performanslarını sergileyecek. Bu performans videolarının internette yayınlanmasının ardından dijital kanallar üzerinden yapılacak halk ve jüri oylamasıyla 15 genç yarı finalist belirlenecek. Yarı Final’de genç yarışmacılar, bir kez daha Vodafone FreeZone Stüdyo’da performanslarını sergileyecek. Gençlerin performans videoları ve jürilerin yorum videoları halk ve jüri oylamasına açılarak 5 genç finalist belirlenecek. Büyük Final’de genç finalistler Vodafone FreeZone Stüdyo’da canlı yayında performanslarını sergileyecek. Canlı yayın esnasında yapılacak halk oylaması sonucu birinci olan genç müzisyen single çıkarma şansı yakalayacak.

“FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması” hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.acunn.com/freezonesonses adresi ziyaret edilebilir.