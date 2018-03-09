Urfa'da 102 Korucu Yemin Etti...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yaş kütüğüne plaka çakan güvenlik korucuları, daha sonra bayrak ve silah üzerine yemin ettiler.
Göreve başlayan güvenlik korucuları arasında Şanlıurfa’da ilk kez görev alan iki bayan da yer aldı. Güvenlik Korucusu olmak için Viranşehir’den başvuran Nazlı Kızılboğa ve Adle Satun da eğitimlerini tamamlayarak göreve başladılar.
Tören, Vali Erin ve protokol üyelerinin, başarılı güvenlik korucularına teşekkür plaketi vermesi ve resmi geçitin ardından sona erdi.
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