Urfa'ya Müjdeyi Verdiler,2018'de de...

2017 yılı içerisinde Patent Başvuru, Süreç Takibi ve Bilgilendirme kapsamında bir dizi eğitim düzenleyen ve 2018 yılında eğitimlerin hız kesmeden edeceğinin müjdesini veren Şanlıurfa Teknokent, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.Bu çerçevede Adres Patent Projeleri Müdürü Seval Yılmaz’ın sunumuyla Patent Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi. Ayrıca üniversitenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla öğretim elemanı ve araştırmacılarının hazırladığı, patent başvurusu yapmış veya yapmak isteyen, kişisel görüş alışverişinde bulunmayı arzu eden öğretim elemanları için Teknokentte Patent uzmanlarıyla yüz yüze birebir görüşme ortamı sağlandı.İki gün boyunca katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programlarla ilgili Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün; “Teknokent olarak 2017 yılı içerisinde yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde Fikri ve Sınai mülkiyet hakları konularında bir dizi etkinlik ve eğitim düzenleyeceğimizin müjdesini vermiştik. 2018 yılının ilk programını düzenledik ve beklediğimizden daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Harran Üniversitesinin kurumsal kapasitesini arttırmak ve Girişimci Üniversite Performans Endeksinde üst sıralarda yer almak adına 2018 yılı içerisindeki hedefimiz 44 ulusal, 4 uluslararası patent başvurusu yapmaktır” dedi.Bundan sonraki dönemde de bu konularda farkındalık yaratmak için eğitim ve etkinliklerinin devam edeceğini belirten Yenigün bir sonraki eğitimi 28-29 Mart 2018 tarihinde gerçekleştireceklerini belirtti.Program sonunda Patent Eğitimi’ne katılanlara katılım belgeleri KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nihat Küçük tarafından verildi.