Başkan Demirkol'a Söz Verdiler...

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’inde Mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol takımı bir başarıya daha imza attı. Haliliye Ekibi Efeler Ligine katılma yolunda Play- Off Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı. Kurulduğu 2015 yılında bölge şampiyonu olup daha sonra 2. Ligde 20 maçta 20 galibiyet alarak play- off sonrası Türkiye Voleybol 1. Ligine yükselen Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, 2017- 2018 sezonunda 26 haftalık zorlu maratonu başarıyla tamamladı.

Grup maçlarında alınan başarılı sonuçların ardından Play- Off Yarı Final müsabakalarına gitmeye hak kazanan voleybol takımı sporcuları, yolculuk öncesi Başkan Fevzi Demirkol ile bir araya geldi. Başkan Demirkol’un yanı sıra Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ, Aysel Göncü ile Meclis Üyeleri İsmail Güneş ve Nusret Kaya da sporcularla bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Başkan Demirkol, sporculardan başarılı sonuçlar alarak Efeler Ligine çıkma sözü aldı.

Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Haliliye Belediyesi olarak kurulduğumuz günlerde başlattığımız salon sporları alanlarında voleybol takımımızı kurduk. Voleybol takımımız şu an Türkiye Erkekler 1.Liginde Efeler Ligine yükselme yolunda takımımız Play- Off’a katılmaya hak kazanmıştır. Ben takımımızı tebrik ediyorum, hocamızı tebrik ediyorum ve emek veren tüm sporcularımız tebrik ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Play- Off’a kalan 8 takım arasında olan Haliliye Belediyespor’u Sivas’a uğurluyoruz. Takımımıza başarılar diliyorum. Hocamız Fatih Işıldar’ın şahsında tüm takımımızı tebrik ediyorum. Bu takımımıza emek veren Şavak Baysan hocamızı tebrik ediyorum, bugün uğurlamada bana eşlik ettikleri için Belediye Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum. Başarı ekip işidir biz gönülden birlikte olan bir ekibiz.”

Haliliye Belediye Spor, 13- 15 Mart 2018 tarihlerinde Sivas’da yapılacak olan Play- Off Yarı Finallerinde 2. Grupta mücadele edecek. Haliliye ekibi, grubunda Arhavi Belediye Spor, TFL Altema Spor ve Konya Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak. Yarı final mücadelelerinde ilk 2 takım, finallere çıkacak.