Eyyübiye HEM'de İlk yılda iki kupa

Eyyübiye HEM Gençlik Spor Kulübü, Halk oyunları İlk Kulüpler Yarışması’nda “Büyükler Otantik Dalı” ve “Gençler Sahneleme Dalı” olmak üzere iki dalda birinci oldu.Ekipler, kazandıkları bu birinciliklerle 29-30 Mart tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan iller yarışmasında Urfa’yı temsil etmeye hak kazandı.Kazandıkları kupalar ile Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş eşliğinde Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir’i ziyaret eden Halk Oyunları Ekibi, Demir ile birincilik sevincini paylaştı.Eyyübiye HEM Gençlik Spor Kulübü’nü yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Demir, buraya kadar gelmiş olmalarının zaten büyük bir şey olduğunu söyleyerek, Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan yarışmadan da başarılı ile dönmelerinin sevinçlerini ikiye katlayacağını belirtti. Demir “Elbette ki bu tür sosyal aktiviteler bizim hem derslerimize hem de sosyalleşmemize olumlu etki ediyor. Folklor bizim milli kültürümüz, geleneğimizdir. Bu anlamda ben sizin size ve hocamıza teşekkür ediyorum. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’ni de ilk yılında böyle bir başarıya imza attığı için tebrik ediyorum” diye konuştu.