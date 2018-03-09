Kaymakam Albayrak, şehit ailesini unutmadı!

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, ilçede vatandaşların gönüllerine dokunmayı sürdürüyor.Sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen ve çözüme kavuşturan Kaymakam Albayrak, özel günlerde de onları yalnız bırakmıyor.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı. İlçenin Salmanlı mahallesinde bulunan şehit ailesini ziyaret eden Albayrak, burada şehit babası Abuzer Gören ile sohbet etti, şehit annesi Hatun Gören’in ise Kadınlar Gününü kutladı. Kaymakam Albayrak, şehit ailesi ve çocuklarına da günün anısına hediyeler takdim etti.Albayrak, şehit ailesini ziyaretinin yanı sıra, ilçede kamu kurum kuruluşlarında görev yapan kadın çalışanlara ve vatandaşlara da karanfil dağıttırdı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili açıklama da yapan Albayrak ‘’Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bu özel ve değerli günde farkındalık oluşturmak anlamında ilçemizde şehadete ulaşan şehidimizin annesini, tüm kadınlarımızı temsilen ziyaret ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ Dedi.