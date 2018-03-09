Urfa'da Durumlar Böyle

Yığınak Köyü’den geçen 200 metrelik atık su borusu sağlığı tehdit ediyor. Köy halkı temiz hava nedir unutmuş durumda.Atık su borusu toprağın üzerine açılan çukur kısmına emaneten bırakılmış gibi açık şekilde duruyor. Borunun üstünün açık olması, borudan sızan suyun çevreyi kötü kokutmasına ve özellikle sağlığı olumsuz etkilemesine sebep oluyor.Köy sakinlerinin yetkililere durumu defalarca bildirmesine rağmen çözüm için kapılarını çalanların olmadığını dile getiriyor.Hangi kuruma başvurduysak bizi başka bir kuruma yönlendiriyorlar. Herkes suçu bir diğerinin üzerine atıyor diyen mahalle sakininin yaptığı açıklama gerçekleri gizleyenleri utandıracak cinsten.mahalle sakini feryadına kulak verdiğimizde;İfadeleri ile karşılaşıyoruz.Bu ifadelerin üzerine, mahalle sakinin ismini zikrettiği kurumlara doğal olarak söz hakkı doğuyor. İsmi geçen ŞUSKİ ve DSİ’nin söz hakkını kullanması gerektiğini ifade ederek, mağdur olan bu vatandaşlarımıza bu çileyi reva görmelerinin nedenini anlatmalarını istiyoruz."Halk, “Hizmet halk içindir.” sözünü “Eziyet halk içindir” şeklinde eviren tüm yetkililerden konuyla alakalı cevap bekliyor.