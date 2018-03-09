Urfa'da Durumlar Böyle

Atık su borusu toprağın üzerine açılan çukur kısmına emaneten bırakılmış gibi açık şekilde duruyor. Borunun üstünün açık olması, borudan sızan suyun çevreyi kötü kokutmasına ve özellikle sağlığı olumsuz etkilemesine sebep oluyor.
Köy sakinlerinin yetkililere durumu defalarca bildirmesine rağmen çözüm için kapılarını çalanların olmadığını dile getiriyor.
Hangi kuruma başvurduysak bizi başka bir kuruma yönlendiriyorlar. Herkes suçu bir diğerinin üzerine atıyor diyen mahalle sakininin yaptığı açıklama gerçekleri gizleyenleri utandıracak cinsten.
mahalle sakini feryadına kulak verdiğimizde;
“Burası Yığınak köyü. Eski Devlet Bakanımız Sayın NECMETTİN CEVHERİ'nin köyüdür. Bu mahalleye bir kastınız mı var anlamış değilim. Hizmet noktasında sayın CEVHERİ'nin urfaya yapmış olduğu hizmetleri biraz örnek alın ancak başarılı olursunuz. Yaklaşık 2 yıldır ŞUSKİ ve DSİ'ye dilekçe üzerine dilekçe yazmama rağmen 200 metrelik mahallenin içinde geçen atık su kanalının üzerini bir türlü kapatamadık. Yerel basını çağırdık gözleriyle görsünler belki vicdanları sızlar diye ama nafile ne duyan var ne gören. Yazın hastalık saçıyor, mahalleli pis kokudan duramıyor ve taşımalı 450 öğrencimiz bulunmaktadır. ŞUSKİ topu DSİ'ye atıyor DSİ ŞUSKİ'nin işidir diyor. Sayın cumhurbaşkanımızın muhtarlara yüklemiş olduğu misyonu bir emir bilip halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz ama her ne hikmetse yerel yöneticilerimiz, yürüdüğümüz bu kutlu yolda bize engel oluyor.
Ne yaptıysak sesimizi duyuramadık. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum.” İfadeleri ile karşılaşıyoruz.
Bu ifadelerin üzerine, mahalle sakinin ismini zikrettiği kurumlara doğal olarak söz hakkı doğuyor. İsmi geçen ŞUSKİ ve DSİ’nin söz hakkını kullanması gerektiğini ifade ederek, mağdur olan bu vatandaşlarımıza bu çileyi reva görmelerinin nedenini anlatmalarını istiyoruz."
Halk, “Hizmet halk içindir.” sözünü “Eziyet halk içindir” şeklinde eviren tüm yetkililerden konuyla alakalı cevap bekliyor.
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