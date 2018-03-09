Kadınlara Zorunlu Askerlik Yaptırıyorlar

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin uluslararası arenada "sivilleri hedef alan bir operasyon" algısı yaratma çabası içindeki PYD/PKK terör örgütünün işlediği insan hakları ihlalleri, azınlıklara dönük baskıları, savaş suçları ve uyuşturucu ticareti Suriye'de görev yapan uluslararası örgütlerin raporlarında yer aldı.İnsanları zorla evlerinden ve yurtlarından eden, zorunlu askerlik adı altında kadınları, çocukları kullanan terör örgütünün insan hakları ihlalleri, raporlara yansıdı.Yayınlanan raporda, Tarfa Halil el Hasud isimli 58 yaşındaki kadının, kocasını öldüren PYD/PKK'lılardan saklanmaya çalışırken kendi evinin ahırında öldürüldüğü belirtilen raporda, PYD/PKK'nın, 2014 Ocak-2015 Ekim arasında Haseke, Kamışlı, Afrin gibi bölgelerde "zorunlu askerlik" adı altında 88 kadını alıkoyduğu belirtildi.