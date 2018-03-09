Kadınlar Şimdi Şükredebilir. Nurettin Yıldız'a Soruşturma Açıldı

Nurettin Yıldız,
“Kadın dayak yediği için şükretmeli”
“Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyun yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir.
“Asansörde halvet olabileceği”
“6 yaşındaki çocukla evlenilebilir”
“Torpili caizleştirme” gibi zihniyetten yoksun laflarla toplumu yanlış yönlendiren fetvalar veriyordu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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