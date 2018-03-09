Kadınlar Şimdi Şükredebilir. Nurettin Yıldız'a Soruşturma Açıldı

Bu haber 09 Mart 2018 11:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi.Nurettin Yıldız,gibi zihniyetten yoksun laflarla toplumu yanlış yönlendiren fetvalar veriyordu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.