Belediyeden, Kadınlar Gününe Özel Anlamlı Hediye

Kadınlar gününde kadınlara verilen klasik karanfil, gül, buket çiçekler bir süre sonra soluğ çöpe atılıordu. Bu yıl da Kadınlar Gününde aynı gelenek devam ederken, geleneği bozan bir belediye oldu, Bodrum Belediyesi…Bodrum Belediyesi araçlara yükledikleri çeşit çeşit 3 bin canlı çiçek fidelerini 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara dağıttı. Kadınlar araçların arkasına yüklenen kasalardaki fidelerden istediği kadar alıp bahçelerine ekmek üzere evlerine döndüler.Bodrumlu kadınlar, Kadınlar Gününde verilen en anlamlı hediye olarak tanımladıkları saksı çiçeklerini evlerindeki bahçelere dikeceklerini ifade ederek “Bu anlamlı günde dalından koparılan çiçeklere çok acıyorduk. Bodrum Belediyesinin bizlere saksıda çiçek hediye etmesi gerçekten de muhteşem bir çalışma oldu. Doğayı korumak Bodrumu güzelleştirmek amacıyla bu proje için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.