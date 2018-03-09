Ayhan, Eski Kaymakamı Acı Gününde Yalnız Bırakmadı

Akçakale eski Kaymakamı Şefik Aygöl’ün kayınvalidesinin cenaze törenine katılan Başkan Ayhan şunları ifade etti;“Akçakale eski Kaymakamı Fahri hemşehrimiz Şefik Aygöl’ün Validesinin cenaze törenine katıldık. Kederli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin...”