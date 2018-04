​Akçakale’de Afrin Ruhu Yansıtılacak

Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenleri ile birlikte bir toplantı gerçekleştiren Halil Tekyıldız, Afrin’deki yiğitlerimize hazırlayacakları etkinliği şu şekilde duyurdu;“Afrin’de her kesimden hainle mücadele eden kahramanlarımızı bir an olsun aklımızdan, gönlümüzden çıkarmıyoruz. Bizim rahatımız için rahatından vazgeçen Mehmetçiklerimize karınca kararınca elimizden ne geliyorsa, her anlamda destek olmaya çalıştık, bundan sonra da çalışacağız. Bu bağlamda ilçemizde görev yapan Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenlerimizle birlikte müdürlüğümüz toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir vakitte öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin beraber hazırlayacağı koreografi ve Afrin ruhunu yansıtacak çeşitli görsel izlenimlerden oluşacak bir etkinlik yapacağız.”