Başkan Tuna Urfalıyla Görüşüyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile görevinden istifa eden Urfalı Melih Gökçek ile konuştu ve hala görüştüklerini vurguladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, hayata geçirecekleri projelerle Ankara trafiğinin rahatlayacağını söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Başkentle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Tuna’nın açıklamaları özetle şöyle:Kızılay’daki lale figürü ekranı arızalı olduğu, çalışmadığı için kaldırıldı. Melih Bey (Gökçek) 25 sene Ankara’ya hizmet etmiş bir belediye başkanı. Silmeye gerek yok, ihtiyacı da yok. Mührü var zaten. Niye siliyim ki? Öyle bir düşüncemiz olamaz. Melih Bey’le çok sık olmasa da görüşüyorum. Neden görüşmeyeyim?TÜRKİYE